Tres ciclones rodean a México al mismo tiempo: la razón detrás de este fenómeno

México entra en su etapa más activa de la temporada de huracanes 2026, con el huracán “Rachel” amenazando con acercarse al país, junto con la tormenta tropical “Simón”. Mientras que en el Golfo de México, la tormenta “Isaías” ya también genera peligro. Esto ha provocado un “triplete” de ciclones rodeando las costas nacionales.

Este “triple golpe” de ciclones tropicales es un fenómeno poco frecuente, aunque no único. Pero, ¿por qué ocurre esto?

Tres ciclones a la vez en México: ¿Qué está pasando en el Pacífico y en el Atlántico?

Durante este 2026, la cuenca del Pacífico se ha encontrado muy activa debido a fenómenos como “El Niño”, que suele calentar las aguas de manera anormal, mientras que en el Atlántico genera una mayor cizalladura del viento.

Esto ha favorecido la rápida formación de ciclones en el Pacífico, mientras que reduce la actividad en el golfo de México; sin embargo, esto no descarta que se formen sistemas muy cerca de las costas nacionales.

Actualmente, estos tres ciclones rodean al país:



Tormenta tropical “Isaías ” en el Atlántico: provoca lluvias en Veracruz, Tamaulipas

en el Atlántico: provoca lluvias en Veracruz, Tamaulipas Tormenta tropical “Simón” en el Pacífico sur, cerca de las costas de Oaxaca–Guerrero: amenaza con convertirse en huracán de categoría 3.

en el Pacífico sur, cerca de las costas de Oaxaca–Guerrero: amenaza con convertirse en huracán de categoría 3. Huracán “Rachel”, en el Pacífico norte: Cambia su trayectoria y vuelve a acercarse a Baja California.

Los tres sistemas generarán, en conjunto, lluvias muy fuertes a torrenciales, oleaje elevado y riesgo en varios estados de ambas vertientes durante los próximos días.

Permanece atento a los efectos de #Lluvias, #Vientos y #Oleaje que ocasionarán las #TormentasTropicales #Simon en el océano #Pacífico, e #Isaias, en el #GolfoDeMéxico. Atiende los #Avisos del #SMNmx y de #ProtecciónCivil ⬇️ https://t.co/m0POgIqD24 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2026

¿Es normal que haya tres ciclones a la vez?

No es algo insólito, porque ha llegado a suceder que incluso tres huracanes a la vez se forman en las cuencas. En el Atlántico ya ocurrió en 2021, cuando los sistemas “Fred”, “Grace” y “Henri” se encontraban activos a la vez.

En el Pacífico oriental, la temporada 2026 ha sido particularmente activa, con varios ciclones consecutivos como “Polo”, “Rachel” y ahora “Simón”, algo que los meteorólogos vinculan a condiciones oceánicas más cálidas de lo normal.

Este se puede deber a:

