Las autoridades judiciales de Estados Unidos preparan una propuesta formal de acuerdo de culpabilidad para el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, con el propósito de evitar que el fundador del extinto Cártel de Guadalajara enfrente un juicio ante una corte federal de Brooklyn, Nueva York, por cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y el secuestro, tortura y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985. Durante una audiencia realizada el pasado 20 de noviembre, fiscales federales notificaron al juez Frederic Block que el diálogo con los abogados defensores presenta avances sustanciales y que la entrega del planteamiento formal es inminente.

El objetivo central de estas conversaciones es lograr que el capo mexicano cambie su postura inicial de no culpabilidad y admita los delitos federales que se le imputan en territorio estadounidense. Aunque hasta este momento los términos exactos de la oferta permanecen bajo reserva, el juez Frederic Block fijó como fecha límite el próximo 30 de noviembre para que tanto la Fiscalía como la defensa presenten un informe sobre el progreso de las pláticas y definan si existen condiciones reales para cerrar el pacto judicial.

En caso de que el acuerdo fuera aceptado por la defensa y validado por el juez, Caro Quintero evitaría ir a juicio y sería sentenciado después de declararse culpable.

¿Habrá colaboración con EU? Las fechas clave en la corte de Brooklyn

Uno de los aspectos que mayor expectativa genera alrededor del caso es si el posible pacto obligará a Rafael Caro Quintero a convertirse en testigo colaborador y entregar información sobre otros operadores y estructuras del crimen organizado. Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial de que el documento contemple cooperación con las agencias estadounidenses a cambio de reducir su pena.

Rafael Caro Quintero, quien fue capturado en México en julio de 2022 y entregado al gobierno estadounidense en febrero de 2025 dentro de un grupo de 29 personas reclamadas por la justicia de ese país, enfrentará la continuación ordinaria de su proceso penal si las negociaciones no prosperan antes del plazo fijado. Para ese escenario, la corte federal en Nueva York mantiene agendadas las siguientes etapas procesales: