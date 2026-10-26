Protestas se expanden en Europa por promesas incumplidas

La inconformidad de las juventudes sigue extendiéndose por Europa. Francia, uno de los principales focos del descontento, volvió a vivir este fin de semana protestas marcadas por el alto costo de vida y el deterioro de los servicios públicos.

Las promesas incumplidas de un gobierno ha derivado en enfrentamientos, disturbios y más de mil 400 detenciones.

En España, más de 120 personas fueron arrestadas, 72 de ellas menores de edad. En Italia, los enfrentamientos cerca del Coliseo de Roma dejaron alrededor de 90 detenidos, en medio de la tensión por las nuevas leyes impulsadas por Giorgia Meloni contra el vandalismo durante las protestas.