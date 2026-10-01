Sin rastro de él: locutor lleva más de un mes desaparecido en Oaxaca

A más de un mes de la desaparición del locutor Iván Michel Atilano, su familia pide respuestas de su paradero, luego de que fuera visto por última vez el pasado 18 de agosto en el centro Huautla de Jiménez, Oaxaca.

Iván Michel Atilano, de 47 años, fue visto en el municipio de la Sierra de Flores Magón, donde trabajaba como locutor de Radio Evolución 98.5 FM, pero tras ser visto por la zona, su rastro se perdió.

A más de 40 días de los hechos, sus familiares han mantenido la búsqueda, mientras que las autoridades no han informado de avances en la investigación.

Esto se sabe de la desaparición del locutor Iván Michel Atilano

La ficha de búsqueda difundida por el Gobierno de Oaxaca indica que al momento de su desaparición, el locutor vestía una playera negra y pantalón de mezclilla azul marino, además de portar lentes oftálmicos con armazón negro.

Se le describe de complexión regular, mide aproximadamente 1.70 metros. Es de tez clara, cara ovalada, frente amplia, cejas pobladas y ojos grandes. Tiene cabello ondulado, corto y de color castaño.

La conexión con él se perdió tras ser visto por calles del centro de Huautla de Jiménez, por lo que su familia desconoce si Iván fue víctima de un ataque.

Familia denuncia falta de avances en la investigación

Con el paso de las semanas, la familia del locutor ha manifestado la falta de información concreta sobre las acciones de búsqueda emprendidas por las autoridades.

Familiares y amigos señalan que han acudido ante las instancias correspondientes para solicitar información sobre el caso, pero aseguran que la Fiscalía del Estado no les proporciona datos relevantes, además de que pareciera existir poca coordinación entre las dependencias encargadas.

La familia sostiene que, después de varias semanas de búsqueda, se les informó que las investigaciones podrían ampliarse a otros estados ante la posibilidad de que Iván Michel Atilano pudiera encontrarse fuera de Oaxaca.

Bloquean comunicación para localizar al locutor en Oaxaca

A estas denuncias se suma que el número telefónico desde el que mantenían comunicación con el Ministerio Público con sede en Huautla de Jiménez habría sido bloqueado después de que la familia solicitó información..

De acuerdo con versiones extraoficiales, cuando intentaron hablar con ellos, la dependencia les habría ofrecido como simple respuesta: “ya se hizo todo”. Posteriormente, aseguran que dejaron de tener comunicación con dicha autoridad.