Un hombre entró a una iglesia en Otumba, en el Estado de México, con el fin de robar varias piezas e intentó llevarse el dinero de las limosnas. El hecho quedó captado en video de una cámara de seguridad.

¿Cómo ocurrió el robo en el Santuario de la Divina Misericordia en Edomex?

El sujeto forzó las puertas principales del Santuario de la Divina Misericordia en la comunidad de San Juan Tocuila y se llevó varias piezas. No conforme con eso, usó una barreta para golpear y abrir la urna de las limosnas. También dañó una patena de metal, que es un plato donde se coloca la hostia en la comunión.

Irrumpe en una iglesia y destroza piezas religiosas...



Un sujeto forzó los accesos del Santuario de la Divina Misericordia, en Otumba, #Edomex, y causó severos daños en su interior.



¡Todo quedó captado en video!https://t.co/dV8hDsBTAC pic.twitter.com/hDVLgEMjBY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 24, 2026

El hecho ocurrió alrededor de la medianoche del 17 de noviembre de 2026. Tras escuchar los ruidos del sujeto, el párroco y un acompañante se acercaron a ver lo que sucedía. Al notar que sería sorprendido, el ladrón salió de la iglesia con parte del botín.

¿Qué hizo la policía tras el robo en Otumba?

A pesar de la llegada de la policía municipal, el sujeto escapó y no hay reporte de detenciones. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de México inició una carpeta de investigación.