Más de mil edificios en alto riesgo de colapso por sismo de 2017; autoridades alegan falta de mantenimiento
La promesa de demolición y rehabilitación parece haberse diluido entre dictámenes cambiados y obras que apenas arrancan a 9 años del sismo.
A 9 años del sismo del 19 de septiembre de 2017, la reconstrucción de la CDMX sigue inconclusa, pues vecinos de conjuntos habitacionales en Azcapotzalco han denunciado desde 2023 la tardanza en demoliciones de edificios con graves daños estructurales.
Actualmente se contabilizan aproximadamente mil 313 inmuebles con alto riesgo de colapso, concentrados principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa.