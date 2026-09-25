Sismo hoy en México: Veracruz es sorprendido por un temblor este viernes 25 de septiembre
México se ubica sobre placas tectónicas, por eso es normal que diario ocurra un sismo, el cual varía en magnitud; este es es el reporte de temblores hoy.
Hay cinco placas tectónicas sobre las cuales se ubica nuestro país, por eso ocurre un sismo todos los días, porque se encuentran en constante movimiento y eso se traduce en los temblores que sentimos. En Azteca Noticias te brindamos un reporte de todos los sismos que ocurrieron hoy 25 de septiembre 2026.
Las cinco placas son: Caribe, Pacífico, Norteamérica, Rivera y Cocos. Las dos últimas se encuentran en subducción (sumergidas) debajo de la placa de Norteamérica, explicó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
La placa Rivera se sumerge bajo Jalisco y Colima, mientras que Cocos lo hace debajo de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Al sur del territorio chiapaneco, la placa de Cocos continúa, pero subduciendo debajo de la placa del Caribe.
Reporte de todos los temblores y sus magnitudes en México
Ocurrieron cuatro sismos en Baja California
La madrugada estuvo marcada por cuatro temblores en el estado de Baja California, que debido a su menor magnitud, no dejaron daños ni se reportó percepción en la entidad.
🔵 Magnitud 3.1, a 78 kilómetros al noroeste de San Felipe.
🔵 Magnitud 3.3, a 82 kilómetros al noroeste de San Felipe.
🔵 Magnitud 3.4 a 16 kilómetros al oeste de Santa Isabel.
🔵 Magnitud 3.0 a 49 kilómetros al suroeste de San Felipe.
Tiembla en Veracruz: ¿Cuál fue la magnitud?
Según datos del Sismológico, un temblor de magnitud 4.0 se registró a 21 kilómetros al suroeste de Sayula de Alemán, Veracruz; hasta el momento, no se reportan daños.
SISMO Magnitud 4.0 Loc. 21 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER 25/09/26 04:02:57 Lat 17.70 Lon -95.03 Pf 125.3 km— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 25, 2026