Sismo hoy en México: Veracruz es sorprendido por un temblor este viernes 25 de septiembre

Hay cinco placas tectónicas sobre las cuales se ubica nuestro país, por eso ocurre un sismo todos los días, porque se encuentran en constante movimiento y eso se traduce en los temblores que sentimos. En Azteca Noticias te brindamos un reporte de todos los sismos que ocurrieron hoy 25 de septiembre 2026.

Las cinco placas son: Caribe, Pacífico, Norteamérica, Rivera y Cocos. Las dos últimas se encuentran en subducción (sumergidas) debajo de la placa de Norteamérica, explicó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La placa Rivera se sumerge bajo Jalisco y Colima, mientras que Cocos lo hace debajo de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Al sur del territorio chiapaneco, la placa de Cocos continúa, pero subduciendo debajo de la placa del Caribe.

