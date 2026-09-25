¡Vuelve a temblar en el mundo! Reportan sismo de magnitud 6.6 en Nueva Caledonia

Un fuerte sismo de magnitud 6.6 azotó a Nueva Caledonia, con epicentro a 68 kilómetros al este-noreste de Tadine, de acuerdo a los primeros reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Hasta el momento no se ha informado si el movimiento telúrico fue perceptible ni si provocó daños en la infraestructura del archipiélago.

Se reporta un sismo de magnitud 6.6 cerca de Tadine, en Nueva Caledonia. pic.twitter.com/Ae2TfICldT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 25, 2026

¿Habrá un tsunami en Chile por el sismo en Nueva Caledonia?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile usó sus redes sociales para informar que las condiciones del movimiento telúrico con epicentro en Nueva Caledonia no provocarán un tsunami en las costas del país sudamericano.

“SHOA indica que las características del sismo magnitud 7.0, localizado 243 km al NE de Numea, Nueva Caledonia; NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, escribieron en su cuenta de X.

SHOA indica que las características del sismo magnitud 7.0, localizado 243 km al NE de Numea, Nueva Caledonia; NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más info en: https://t.co/Opwl4MVE5k pic.twitter.com/nNqa42NfQ2 — SENAPRED (@Senapred) September 25, 2026

¿Por qué tembló en Nueva Caledonia?

De acuerdo al sitio del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la zona oriental de la placa australiana es una de las regiones del mundo donde ocurren más terremotos.

Las placas australiana y del Pacífico, chocan y se desplazan entre sí a lo largo de miles de kilómetros, lo que provoca que se acumule energía bajo la superficie terrestre y que, en determinados momentos, esta se libere en forma de sismos.

Esta actividad se extiende desde los alrededores de Nueva Zelanda hasta diferentes zonas del Pacífico, incluyendo Tonga, Fiyi, Vanuatu y Nueva Caledonia.

Desde 1900, se han producido varios sismos superiores a magnitud 7.5 cerca de Nueva Zelanda, pues uno de los más importantes ocurrió en 1931 en Hawke's Bay y alcanzó una magnitud de 7.8, provocando la muerte de 256 personas.

La actividad también es frecuente en las fosas de Kermadec y Tonga, donde una parte de la placa del Pacífico se hunde lentamente por debajo de la placa australiana.

Algunos movimientos han sido tan fuertes que provocaron tsunamis, como ocurrió en 2009 al sur de Samoa, cuando un sismo de magnitud 8.1 causó un tsunami que dejó al menos 180 personas muertas.

