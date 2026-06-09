¿Por qué está temblando tanto? La razón detrás de los sismos que han sacudido a Filipinas, Cuba y México

¡Que susto! En apenas unos días, las alertas sísmicas comenzaron a aparecer desde distintos puntos del planeta. Un fuerte terremoto en Filipinas, movimientos en Cuba y temblores que sorprendieron a habitantes de Yucatán provocaron una misma pregunta entre miles de personas: ¿qué está pasando con la Tierra?

La coincidencia no tardó en llamar la atención. En redes sociales aparecieron teorías de todo tipo, mientras las búsquedas relacionadas con terremotos aumentaban; sin emabrgo, desde el lado científico siempre hay una explicació.

Filipinas y el poderoso "anillo" donde nacen la mayoría de los terremotos

El caso de Filipinas tiene una explicación ligada a su ubicación geográfica. El país se encuentra dentro de una de las regiones más activas del planeta desde el punto de vista geológico.

En esta extensa franja de fuego, como se le conoce, que rodea gran parte del océano Pacífico se concentra la mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Allí interactúan varias placas tectónicas que se encuentran en constante movimiento, generando terremotos de manera frecuente.

Por eso, cuando ocurre un sismo de gran magnitud en esa zona, los especialistas suelen relacionarlo con la intensa dinámica natural que caracteriza a esta región desde hace millones de años.

¿Y por qué tembló en Yucatán si casi nunca ocurre?

La situación en la península de Yucatán es completamente diferente y justamente por eso ha despertado tanto interés, a diferencia de entidades como Oaxaca, Guerrero o Chiapas, donde los movimientos sísmicos forman parte de la actividad cotidiana debido a la interacción entre placas tectónicas, Yucatán se encuentra lejos de esas zonas de contacto.

Los expertos explican que existen fallas geológicas dentro de la propia península capaces de generar reajustes naturales del terreno. Cuando estos procesos ocurren, pueden producir temblores perceptibles para la población, incluso en una región considerada de baja actividad sísmica.

La falla de Ticul cruza Yucatán. |Instituto de Geología de la UNAM.

La falla de Ticul, una de las claves para entender los recientes sismos

Entre las estructuras geológicas que más llaman la atención de los especialistas destaca la falla de Ticul.

Esta formación atraviesa parte de la península y es considerada una de las más importantes de la región. Los investigadores señalan que ciertos reajustes en esta zona podrían estar relacionados con algunos de los movimientos registrados recientemente.

Por ello, cada vez que ocurre un sismo en Yucatán, la atención suele dirigirse hacia esta estructura geológica para comprender mejor el origen del fenómeno.

La sensación de que "está temblando en todas partes" tiene una explicación

Ver a Filipinas, Cuba y México en los titulares por la misma razón durante un mismo periodo puede resultar inquietante pero, los especialistas coinciden en que no existe evidencia que indique que estos eventos estén conectados entre sí o que anticipen una catástrofe global.