Lo que causa los sismos en Naucalpan: ¿fallas geológicas o placas tectónicas?

En los últimos años, los habitantes del municipio mexiquense de Naucalpan han experimentado una serie de sismos de baja magnitud o microsismos, que han generado preocupación y múltiples preguntas.

Aunque muchos los asocian de inmediato con el movimiento de grandes placas tectónicas, la realidad geológica del municipio es distinta y mucho más localizada.

Los llamados microsismos que se han registrado no son eventos aislados, sino el reflejo de un complejo sistema de fallas geológicas activas bajo el Valle de México.

¿Por qué tiembla en Naucalpan, Edomex?

Los microsismos recientes han tenido magnitudes que oscilan entre 1.3 y 2.6 grados, con profundidades muy someras, de alrededor de dos kilómetros.

Esto descarta que estén relacionados con el desplazamiento directo de placas tectónicas como la de Cocos o la Norteamericana. En cambio, su origen se encuentra en fallas geológicas locales, activas desde hace miles de años.

Especialistas explican que estos movimientos se generan por la acumulación y liberación de esfuerzos en fracturas preexistentes del subsuelo, una condición común en regiones volcánicas y tectónicamente complejas como el centro del país.

¿Qué fallas geológicas atraviesan Naucalpan?

El municipio se encuentra en una zona donde convergen varios sistemas de fallas asociados al Eje Volcánico Transversal. Entre las más relevantes están las relacionadas con la Sierra de las Cruces, así como estructuras geológicas que atraviesan colonias densamente pobladas.

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México han documentado que el Valle de México está cruzado por numerosas fallas ya cartografiadas, las cuales, al activarse, generan sismicidad local.

Estas fallas no están conectadas con sistemas como Plateros-Mixcoac en la capital, sino que responden a dinámicas propias del Estado de México (Edomex).

De acuerdo con estudios recientes del Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas, se investiga una nueva falla geológica con una extensión aproximada de 3.4 kilómetros.

Esta estructura atraviesa tres colonias clave:



Nuevo Madín

Lomas Verdes

Praderas de San Mateo

Praderas de San Mateo: lugar más afectado de los microsismos en Naucalpan

En Praderas de San Mateo confluyen hasta tres sistemas distintos de falla; manifestándose en fracturas del subsuelo a través de la superficie mediante barrancas, hundimientos y la alteración del cauce de ríos.

¿Pero por qué se han activado los sismos en la región? Especialistas han señalado que la acumulación de agua por lluvias intensas y filtraciones provenientes de presas cercanas puede incidir en la reactivación de las fallas.

El agua que se infiltra incrementa la presión en las fracturas, facilitando el deslizamiento de bloques rocosos y provocando sismos de baja magnitud.

El geólogo José María Chávez Aguirre explica que gran parte de Naucalpan está asentada sobre la Formación Tarango, compuesta por materiales blandos y poco resistentes. Esta condición amplifica los movimientos sísmicos, a diferencia de las zonas ubicadas sobre suelos volcánicos firmes de la Sierra de las Cruces.