Los 10 puntos más importantes para entender el sistema de gobierno de México

En el mundo existen distintas formas de gobernar y todas han ido sufriendo cambios a lo largo de los años. Nuestro país ha sido partícipe de estas modificaciones, pero desde 1824, tras la entrada en vigor de la primera Constitución, el país se estableció como una República Federal y fijó cuál sería el sistema de gobierno de México.

Esto significa, según el artículo 40 de la Constitución, que la forma de gobierno es una República "representativa, democrática, laica y federal" que se compone por Estados libres y soberanos, unidos en una federación.

Para comprender un poco más estos cuatro puntos, que son la base del sistema de gobierno de México, es importante recordar que, por la extensión del territorio y su población, es prácticamente imposible que todos puedan gobernar y por ello se deposita la confianza ciudadana en políticos que son los encargados de dirigir y tomar las decisiones.

10 puntos para entender el sistema de gobierno en México

Estos son de los puntos más importantes para comprender cómo funciona el sistema de gobierno de México.

La Cámara de Diputados se integra con 500 legisladoras y legisladores de todas partes de la República Mexicana.



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México tiene un Supremo Poder de la Federación que se divide, para su ejercicio, en los Poderes Legislativo , Ejecutivo y Judicial .

tiene un Supremo Poder de la Federación que se divide, para su ejercicio, en los , y . El Ejecutivo aplica y se rige por lo que marcan las leyes, tratados internacionales y normas.

aplica y se rige por lo que marcan las leyes, tratados internacionales y normas. El Legislativo es el encargado de elaborar las leyes que rigen al gobierno y a los ciudadanos.

es el encargado de elaborar las leyes que rigen al gobierno y a los ciudadanos. El Judicial tiene la tarea de cuidar que las leyes se apliquen conforme lo establece la Constitución .

tiene la tarea de cuidar que las leyes se apliquen conforme lo establece la . Los Poderes de la Unión existen no sólo para separar las funciones de gobierno, sino para equilibrar y evitar que se ponga en riesgo la democracia.

existen no sólo para separar las funciones de gobierno, sino para equilibrar y evitar que se ponga en riesgo la democracia. El Presidente de la República es considerado el jefe del Poder Ejecutivo a nivel federal, en tanto que los gobernadores ocupan el mismo cargo, pero en su territorio y lo mismo ocurre con los presidentes municipales.

es considerado el jefe del Poder Ejecutivo a nivel federal, en tanto que los gobernadores ocupan el mismo cargo, pero en su territorio y lo mismo ocurre con los presidentes municipales. El presidente de México es elegido mediante elecciones directas cada seis años, sin posibilidad de reelección.

El Poder Legislativo está conformado por el Congreso General , dividido en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores.

, dividido en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. La imposición de penas por la comisión de un delito es tarea exclusiva del Poder Judicial .

. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal en México, resuelve controversias entre la Federación y las entidades federativas.

¿Cuáles son las facultades del presidente de México?

El presidente de México y titular del Poder Ejecutivo cuenta con diversas facultades y obligaciones que debe cumplir como establece el sistema de gobierno de México.

Algunas de sus funciones son las siguientes:

Estas son algunas de las facultades y obligaciones de Andrés Manuel @lopezobrador_ como #PresidenteDeMéxico en el periodo 2018-2024 pic.twitter.com/S5O7P8mErU — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 2, 2018