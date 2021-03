¡Milagro! Despierta del coma el día que lo iban a desconectar

Tremenda sorpresa se llevó David Williams, un hombre de 58 años que estuvo en coma durante siete semanas y al despertar, tuvo que cancelar su propio funeral, pues su esposa ya lo tenía todo planeado.

El hombre, originario de Kansas City, se contagió de Covid-19 y derivado de las complicaciones por el virus, fue declarado en coma y los médicos le daban menos del 1% de posibilidades de sobrevivir.

De acuerdo con el medio local 41 KSHB, el pronóstico de los médicos hizo que la familia y amigos comenzaran a planear el funeral; sin embargo, todos quedaron sorprendidos cuando el hombre despertó, el mismo día que sería desconectado del respirador.

Te puede interesar: Covid-19: Vacuna de AstraZeneca no causa coágulos

En entrevista con dicho medio, Staci Williams, esposa del paciente, dijo que habían planeado apagar el ventilador porque la familia no creía que sobreviviría mucho tiempo y cuando se disponían a hacerlo, abrió los ojos.

Un amigo de la familia, Scott Kujath, contó a 41 KSHB que ese día recibió una llamada telefónica donde le decían que el funeral se había cancelado, porque David Williams de pronto despertó.

Además de calificar este hecho como “simplemente increíble”, Kujath aseguró que a pesar de ser médico y entender la ciencia, sabe que “cuando Dios tiene un plan diferente al nuestro, puede obrar milagros”.

Una nueva oportunidad para terminar una historia de vida

Haber despertado del coma es “una oportunidad para regresar y terminar la historia de mi vida”, declaró David Williams, quien pudo terminar con su tratamiento de diálisis y ahora sus riñones se están recuperando.

“Habían planeado mi funeral, pero afortunadamente era demasiado pronto”, porque logró recuperarse y ahora piensa aprovechar esta oportunidad junto a su familia y sus amigos.





Cuando su esposa Staci se enteró que no quedaba mucho por hacer, comenzaron las discusiones sobre apagar el respirador; sin embargo, su amigo Scott Kujath creía que no era el momento, y tal parece, no se equivocaba.

“No tenía una buena razón por la cual mantenerlo conectado, no tenía una respuesta médica de por qué, pero simplemente no parecía que fuera momento de desconectarlo todavía”, explicó Kujath.

Después de perder a su papá y varios amigos que se contagiaron de Covid-19, David Williams afirmó que su caso es simplemente un milagro y está agradecido de haber sido el destinatario.

Te puede interesar: Sonidos en Marte, audio de primer recorrido del Perseverance