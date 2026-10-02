Encuentran cuerpo en Cuautitlán Izcalli; investigan si es Sofía Madai, niña de 11 años desaparecida en Tultitlán

El cuerpo de una mujer fue encontrado en el Estado de México (Edomex) y las autoridades investigan si se trata de Sofía Madai Calzada Calzada, menor de 11 años reportada como desaparecida hace casi una semana.

Fuentes de seguridad consultadas por Azteca Noticias comentaron que tras el hallazgo del cuerpo, los papás de la menor iniciaron el proceso de la comparación de ADN, para saber si se trata de su hija.

¿Dónde fue encontrado el cuerpo de la mujer en Edomex?

La mujer fue localizada en el kilómetro 02+800 de la carretera Chamapa-Lechería, con dirección a Lechería, a la altura de la colonia San Martín Obispo, municipio de Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades tomaron conocimiento del hallazgo del cuerpo de una mujer de identidad desconocida.

Sofía Madai desapareció en Tultitlán y esto se sabe del caso

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició la investigación por la desaparición de la menor de 11 años, a quien se le vio por última vez en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Tultitlán.

Autoridades emitieron la ficha de búsqueda correspondiente para dar con el paradero de Sofía Madaí Calzada Calzada. En el boletín con folio ODI/CUA/A/1035866/2026 se menciona que fue vista por última vez el 26 de septiembre de 2026 y la fecha de reporte se generó al día siguiente.

Mide 1.50 metros, es de complexión delgada, cara alargada, cabello negro, nariz achatada, orejas chicas, mentón redondo, pesa 58 kilos, es de tez blanca, tiene frente amplia, cejas semipobladas, labios delgados y ojos café grandes.

Vestía una playera negra con cuello alto (tipo cuello de tortuga) y manga larga, con pants de color negro y tenis tipo bota blancos con negro.

Reportan que Sofía Madai fue localizada sin vida

Hasta el momento los trabajos de indentificación continúan, pero en redes sociales Margarita López Pérez, fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C., publicó en Facebook que la menor había sido localizada sin vida.

"Sofía de apenas 11 años, desapareció el pasado 26 de septiembre en la colonia Benito Juárez, en Tultitlán, Estado de México. Hoy tenemos la peor noticia, Sofía fue encontrada sin vida.

"Mientras su familia realiza los trámites para recibir su cuerpo, queda una pregunta que exige respuesta ¿por qué una niña desaparecida no pudo regresar a casa con vida? No podemos permitir que la desaparición de una niña termine simplemente en una cifra más", escribió.

