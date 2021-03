Soldado mata a guatemalteco en retén militar en Chiapas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una investigación por el delito de homicidio calificado en agravio del migrante Elvis “N”, de nacionalidad guatemalteca, perpetrado en un retén del Ejército en el municipio de Mazapa de Madero.

En un comunicado emitido la noche del lunes, la Fiscalía de Chiapas indicó que el cuerpo de Elvis “N”, de 30 años de edad, fue encontrado a bordo de un vehículo marca Mitsubishi, color gris con placas de Guatemala, con lesiones por proyectil de arma de fuego en el cuello y en el pecho.

¿Pero qué fue lo que pasó en el retén en Mazapa de Madero?

De acuerdo con los reportes de la policía local, los militares marcaron el alto a la camioneta que conducía Elvis “N”; sin embargo, una fuente oficial dijo que el hombre apuntó con un arma a los soldados, por lo que ellos le dispararon.

Posteriormente, pobladores de comunidades de Guatemala y México llegaron al lugar y retuvieron a 15 elementos del Ejército y tres camionetas, todo esto con el objetivo de exigir justicia para el guatemalteco.

De acuerdo con los reportes, los soldados pertenecientes al 15 Regimiento de Caballería Motorizada del municipio Comitán de Domínguez fueron retenidos durante más de ocho horas.

Soldado respondió de manera errónea: Sedena

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, admitió que un soldado respondió de manera errónea cuando los tripulantes del vehículo intentaron evadir la revisión.

“Llega un vehículo con tres personas, no llega hasta el punto en el que estaba el personal militar, se detiene antes, se echa de reversa, tratando de huir y no pasar por donde estaba el personal. Ahí hubo una reacción errónea, porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de otra manera, pero uno de nuestros elementos hace algunos disparos donde hiere a uno de los civiles que iban en ese vehículo”, indicó el funcionario en la conferencia en Palacio Nacional.

Por estos hechos, el soldado ya está a disposición del Ministerio Público Federal, además se alcanzó un acuerdo de reparación económica a los familiares de la víctima, indicó el titular de la Sedena.

Guatemala lamenta el asesinato de su ciudadano

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala condenó el “trágico incidente” en el que falleció Elvin “N” y anunció que funcionarios de la red consular viajarán a Chiapas para realizar los procedimientos de rigor.