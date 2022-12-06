Soldados ucranianos agradecen prótesis biónicas de tecnología mexicana

Soldados ucranianos que sufrieron heridas en la guerra con Rusia recibieron prótesis de tecnología mexicana y acudieron al Senado de la República.

La empresa mexicana, HAT, Human Assistive Technologies, especializada en prótesis para manos y piernas, fue la creadora de las piezas.

Los soldados se reunieron con integrantes de la comisión de Ciencia y Tecnología de la cámara alta.

Posteriormente, asistieron a la sesión de este martes, donde conocieron el salón de plenos.

En conferencia de prensa, el presidente de la comisión de Ciencia, Jorge Carlos Ramírez Marín explicó que la comisión a su cargo otorgó un reconocimiento a los soldados Oleh Holovchenko y Danylo Kubariev "por su compromiso con el desarrollo de tecnología mexicana".

"Con motivo del actual guerra en Europa ellos perdieron una de sus extremidades y se sometieron a la aplicación de prótesis inteligentes prótesis biónicas que se mueven con el impulso cerebral lo cual les permitirá tener una inclusión más completa en la sociedad y por supuesto una mejor calidad de vida; pero también le hemos hecho un reconocimiento al ingeniero Álvaro Ríos Poveda, director de la empresa Human Assistance Technologies que ha tomado en sus manos la labor de proporcionar estas prótesis inteligentes con el apoyo, con la decisiva participación, de la diáspora ucraniana en México que nos acompañan el día de hoy empresarios ucranianos en México", sentenció Ramírez Marín.

En México el 15 por ciento de la población tiene alguna discapacidad

Álvaro Ríos, ingeniero de esta tecnología, subrayó que HAT es una empresa 100% mexicana y lamentó que mas del 15% de la población en el país tiene alguna especie de discapacidad, pero de éstos menos del 5% tienen acceso a este tipo de tecnologías.

"Es por esta razón que hace 5 años creamos human assistant technologies en México para poder apoyar a nuestra gente apoyar a nuestros mexicanos que son más de 140000 personas que cada año pierden alguna de sus extremidades. Hemos incorporado tecnología de última generación hemos invertido varios años en investigación y desarrollo y hoy por hoy tenemos sistemas biónicos que compiten a nivel mundial con empresas tanto alemanas como norteamericanas Así que bienvenidos a esta nueva era estamos seguros que con nuestra tecnología vamos a lograr apoyar a las personas a nuestro pueblo mexicano personas en Latinoamérica y poderlas exportar a todo mundo", dijo Ríos.

Soldados ucranianos que sufrieron heridas en el frente de batalla recibieron #prótesis en México. pic.twitter.com/mEKZwX0xre — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 6, 2022

Mientras que Danilo Kuvariev dijo que hace casi cuatro meses vino a México para recibir tratamiento "y recibí muchas impresiones positivas".

"México me impresionó con la belleza y la singularidad de la naturaleza la historia interesante y las tradiciones únicas así como la sinceridad y hospitalidad de todos los residentes de México. Estoy sinceramente agradecido con todos los que están haciendo esfuerzos para restaurar mi salud. También estoy muy agradecido con todos los organizadores y participantes del evento de hoy. Están haciendo algo muy importante. Gracias a ustedes personas como yo personas afectadas por la guerra en Ucrania podrán volver a una vida normal y no sentirse limitadas físicamente. Ojalá todo lo bueno se ha devuelto al ciento por uno", abundó el ucraniano.

"Con esto queda demostrado que México es un país de paz. Exportamos tecnologías no para la guerra sino para la paz. Y prueba de ello es que con estos instrumentos de tecnología mexicana encabezada por Álvaro Ríos es posible una calidad de vida para estos soldados ucranianos que perdieron sus miembros superiores. Hoy hay una gran alianza de Álvaro con otro mexicano también que se encuentra ya en Japón y que están conjuntando la tecnología de conciencia con la biónica para poder mejorar la calidad de vida de aquellas personas que tienen la desgracia de perder alguno de sus miembros superiores e inferiores", aseguró el senador José Botello.

Los soldados fueron cuestionados sobre si existe una posibilidad real de derrotar el ejército ruso o bien llegar a un acuerdo de paz a casi un año de la invasión en su territorio, pero prefirieron no emitir comentarios al respecto.