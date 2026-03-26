Golpe al CJNG: Argentina lo declara “organización terrorista” y congela sus activos

Este jueves 26 de marzo, la Oficina del Presidente Javier Milei confirmó que la República Argentina ha declarado oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista.

La decisión se fundamenta en la expansión global del grupo criminal, que actualmente mantiene presencia operativa en al menos 40 países, incluyendo nodos logísticos en Sudamérica para el tráfico de estupefacientes y el lavado de dinero. Con este decreto, el CJNG se suma a una lista negra que ya incluye a organizaciones como Hamas, la Hermandad Musulmana y el Cártel de los Soles.

¿Qué implica que Argentina haya designado al CJNG como "terrorista"?

La inclusión del CJNG en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePeT) no es meramente simbólica. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, esta medida habilita de inmediato una serie de herramientas legales y operativas:



Bloqueo de Activos: La inmovilización inmediata de cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados a integrantes o testaferros de la organización en Argentina.

La inmovilización inmediata de cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados a integrantes o testaferros de la organización en Argentina. Restricciones Operativas: Se limita drásticamente la capacidad de acción de sus miembros, protegiendo al sistema financiero local de ser utilizado para el blanqueo de capitales.

Se limita drásticamente la capacidad de acción de sus miembros, protegiendo al sistema financiero local de ser utilizado para el blanqueo de capitales. Cooperación Internacional: Facilita el intercambio de inteligencia en tiempo real con países que ya mantienen esta designación, permitiendo un seguimiento transfronterizo de sus activos.

El gobierno argentino argumentó que existen reportes oficiales que acreditan vínculos del cártel mexicano con otras agrupaciones terroristas y actividades ilícitas que amenazan directamente la seguridad nacional.

🚨 El Gobierno de Argentina declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista.



“El CJNG surge formalmente en julio de 2010 tras escindirse del Cártel de Sinaloa y en la última década se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas… pic.twitter.com/aWWFvPLvh1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

¿Por qué el CJNG es considerado terrorista en el Cono Sur?

La administración de Milei ha señalado que el CJNG ha dejado de ser un cártel de drogas convencional para convertirse en una amenaza a la paz civil. Su capacidad de fuego, el uso de tácticas militares y la exportación de violencia extrema, como el armado de artefactos explosivos y el uso de mercenarios internacionales, han sido factores determinantes para elevar su estatus al de organización terrorista.

Antecedentes: La designación de cárteles por EU en 2025

El paso dado por Argentina se alinea con la estrategia continental iniciada por la administración de Donald Trump en Estados Unidos a principios del año pasado. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado formalizó la designación de seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO por sus siglas en inglés):



Cártel de Sinaloa

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel del Noreste (CDN)

Cártel del Golfo (CDG)

Cárteles Unidos (CU)

La Nueva Familia Michoacana

Esta medida de 2025 también incluyó al grupo venezolano Tren de Aragua y a la MS-13. En aquel momento, el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, reaccionó proponiendo reformas constitucionales para salvaguardar la soberanía y endurecer el combate al tráfico de armas, marcando un distanciamiento en la interpretación de los métodos de combate al crimen organizado entre ambas naciones.

Con la integración de Argentina a esta postura de "tolerancia cero", el CJNG enfrenta ahora un nuevo cerco legal sin precedentes.