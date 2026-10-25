Cae Carlos Iván “N”, alias “El Chore”, en Sonora; Estados Unidos lo busca por tráfico de fentanilo

Las autoridades de Sonora informaron la detención de Carlos Iván “N”, alias “El Chore”, quien es identificado como operador de la banda criminal “Los Gigios”. El hombre de 38 años es buscado por las autoridades de Estados Unidos por tráfico de drogas con el fentanilo.

Cómo fue la detención de “El Chore” en Hermosillo

Gracias a un operativo conjunto de las autoridades sinaloenses con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Interpol, lograron la captura del sujeto en Hermosillo el miércoles 21 de octubre de 2025.

Oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora (AMIC) detuvieron a “El Chore” y al día siguiente, personal de la AMIC y de la unidad de Asuntos Policiales Internacionales y de la Interpol adscrita a la Agencia de Investigación Criminal de la FGR cumplieron la orden de detención provisional con fines de extradición.

Por qué Estados Unidos y la DEA buscan la extradición de “El Chore”

“El Chore” es acusado por las autoridades estadounidenses del cargo de conspiración para importar fentanilo y metanfetamina al país del norte. La Oficina de Administración de Control de Drogas (DEA) busca acusar al detenido.

