Invadieron predios gubernamentales; Investigan a 5 hombres por presunto despojo de terrenos en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que un juez vinculó a proceso, es decir, determinó el inicio de una investigación, a cinco personas por su probable responsabilidad en el delito de despojo de terrenos propiedad del Gobierno estatal, ubicados en San Carlos, en el municipio de Guaymas.

¿Dónde se ubican los terrenos estatales despojados en Guaymas?

Según la investigación, los imputados José Guadalupe “N”, Gabriel Francisco “N”, Jesús Armando “N”, Juan de Dios “N” y Héctor Alonso “N” ocuparon diversas fracciones de tres polígonos estatales con valor de varios millones de pesos, localizados en la colindancia norte del bulevar Tetakawi.

Los detenidos no contaban con autorización ni con algún derecho que justificara la ocupación de los predios.

La propiedad y la posesión de los terrenos corresponden al Gobierno del Estado de Sonora. Por ello, la Fiscalía considera que los hechos afectan directamente al patrimonio público.

Vinculan a proceso y dictan prisión preventiva a cinco personas por despojo en San Carlos

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación contra los cinco detenidos y presentó los datos de prueba correspondientes. Tras analizar la información, el juez decidió vincular a proceso a José Guadalupe “N”, Gabriel Francisco “N”, Jesús Armando “N”, Juan de Dios “N” y Héctor Alonso “N”.

Además, la autoridad judicial les impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Con esta resolución, los imputados continuarán vinculados al proceso penal mientras se desarrolla la investigación y se determina su situación jurídica.

La postura de la Fiscalía de Sonora ante acusaciones de detención arbitraria

La Fiscalía de Sonora también se refirió a publicaciones difundidas en redes sociales que presentan el caso como una detención arbitraria y aseguran que Héctor Alonso “N” tiene autismo. La dependencia precisó que la detención del sujeto deriva de una orden de aprehensión relacionada con hechos investigados como presunto despojo.

Según la información disponible de la audiencia, ni el imputado ni su defensa manifestaron esa condición durante la diligencia. Por ello, la Fiscalía consideró que no puede confirmar ese diagnóstico.

La dependencia explicó que, si se acredita legal y médicamente que alguno de los imputados presenta una condición del espectro autista, esto no implica por sí mismo una exención de responsabilidad penal.

No obstante, las autoridades podrían considerar las circunstancias del caso y garantizar los apoyos que legalmente correspondan.

El Gobierno de Sonora atenderá necesidad de vivienda sin solapar invasiones

La Fiscalía también mencionó la posibilidad de que los ocupantes sean grupos en precariedad. En ese caso, el gobierno estatal buscaría atender su necesidad de vivienda, pero enfatizó que no permitirá que se apropien de terrenos que forman parte del patrimonio de Sonora.