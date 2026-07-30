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Capturan a dos mujeres por despojo en colonia Del Valle, CDMX: ¿quiénes son?

Dos mujeres fueron detenidas por su probable participación en el delito de despojo de un inmueble ubicado en la colonia Del Valle, en CDMX.

Detienen a dos mujeres acusadas de despojo en la colonia Del Valle.
Despojo en colonia Del Valle: detienen a dos presuntas implicadas.|FGJ CDMX

Escrito por: Iván Ramírez

Dos mujeres fueron aprehendidas por su probable participación en el despojo de un inmueble en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México (CDMX).

Hasta este momento, el inmueble permanece asegurado desde el 25 de julio de 2026, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina.

¿Quiénes son las mujeres acusadas de despojo en la Del Valle?

Las mujeres aprehendidas fueron identificadas como Virginia “N” y Diana “N” por su probable participación en el delito de despojo por hechos ocurridos en un inmueble ubicado dicha zona de la capital.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) las localizaron y aprehendieron en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Virginia “N” y Diana “N” fueron trasladadas al penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, donde quedaron a disposición de un juez de control.

Esto se sabe del despojo en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez

El 21 de julio de 2026 una mujer denunció que recibió alertas del sistema de seguridad instalado en su propiedad ubicada en Cerrada de Matías Romero número 18.

La víctima detectó la presencia de mujeres en su interior. De acuerdo con las indagatorias, Virginia “N” y Diana “N” habrían ingresado y ocupado la propiedad sin el consentimiento de la dueña.

Cuatro días después, la Fiscalía de CDMX aseguró el inmueble para preservarlo y evitar que se agravara la afectación denunciada y el 28 de julio, un juez de control ratificó la medida.

“Hoy es mi casa, mañana es la tuya": Un despojo destapó la red delictiva

Cártel del Despojo en CDMX: más personas fueron víctimas

La investigación forma parte de un seguimiento a posibles despojos denunciados en la colonia Del Valle, donde durante 2026 se han iniciado 30 investigaciones.

Ahora un equipo especializado analiza la información de estos casos para identificar coincidencias en las formas de operación, posibles vínculos entre los hechos y a todas las personas que pudieran estar involucradas.

La Fiscalía de CDMX informó que continuará las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existen otras personas relacionadas.

Ambas mujeres fueron detenidas horas después de que víctimas del denominado “Cártel del Despojo” exigieron a la fiscalía capitalina recuperar sus casas invadidas.

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Tras el caso de las víctimas del “Cártel del Despojo”, revelan qué hacer para proteger tu casa.|Ulises Valente Grajales Valdivia | Azteca Noticias

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