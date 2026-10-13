SSC busca al conductor que habría intentado asaltar a una mujer que saltó de un taxi en Magdalena Contreras| VIDEO

Una mujer se arrojó de un taxi que todavía estaba en marcha para escapar de un presunto asalto en la colonia El Rosal, alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron la mañana del viernes 9 de octubre de 2026, cuando, según las primeras investigaciones, el conductor habría amenazado a la pasajera con un arma punzocortante para quitarle sus pertenencias.

El caso quedó bajo investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que revisa las cámaras de videovigilancia para identificar al conductor y establecer cómo ocurrió la agresión.

Así escapó la pasajera del presunto intento de asalto

Un video captado por una cámara particular muestra el momento en que la mujer sale del vehículo en movimiento y busca ayuda después de escapar.

Las imágenes registraron el momento en que la mujer abandona el automóvil cuando todavía avanzaba por calles de la colonia El Rosal; los hechos habrían ocurrido alrededor de las 06:27 horas, cuando la pasajera intentó ponerse a salvo ante la amenaza que presuntamente enfrentaba dentro de la unidad.

Después de caer sobre el pavimento, la mujer se acercó a un hombre que caminaba por la zona acompañado de sus dos perros para pedir ayuda; el peatón habría reaccionado con sorpresa ante lo sucedido, mientras ella le explicó que el conductor intentó despojarla de sus pertenencias después de amenazarla con un cuchillo.

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Una mujer saltó de un taxi en movimiento en Magdalena Contreras, presuntamente para escapar de un asalto Además, manifestantes liberaron vialidades en Xochimilco tras 10 días de bloqueo, mientras peregrinos de Michoacán avanzan hacia la Basílica de Guadalupe ⚠️ https://t.co/4P1xh7a3Zj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 11, 2026

SSC busca al conductor con cámaras de vigilancia

Tras conocerse la grabación, la SSC informó que daba seguimiento al caso y que, de acuerdo con las primeras indagatorias, el conductor de un automóvil que aparentemente ofrecía servicio de taxi habría amenazado a la pasajera para cometer el robo.

La corporación notificó al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes. Además, personal policial analiza las imágenes de videovigilancia de la zona con el objetivo de obtener información que permita reconocer al probable responsable y localizarlo.

¿El vehículo operaba como taxi irregular?

Otro aspecto que llamó la atención en las imágenes es la apariencia de la unidad; aunque el automóvil presenta colores rosa y blanco, característicos de los taxis de la capital, en la grabación no se distinguen placas ni números de registro visibles en los costados.

Estas características no permiten confirmar por sí solas si se trataba de un taxi irregular; la identificación del vehículo y de su conductor forma parte de las diligencias pendientes para esclarecer el caso.