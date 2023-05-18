Subastan biblia hebrea antigua en precio récord de 38 millones de dólares

Una biblia hebrea con más de mil años de antigüedad se convirtió en el manuscrito más valioso jamás vendido en una subasta, por lo que logró un precio récord de 38 millones de dólares.

El libro vendido fue descrito como uno de los textos más importantes y singulares de la historia de la humanidad, por lo que se esperaba que tuviera un precio final de 50 millones de dólares, cantidad que no alcanzó en la puja.

Sin embargo es el texto más caro que se ha vendido, superando el cuaderno científico de Leonardo Da Vinci, que vendió en 30.8 millones de dólares al cofundador de Microsoft, Bill Gates.

In a historic standalone auction today, the Codex Sassoon—the earliest and most complete Hebrew Bible—sold for $38.1 million during Marquee Week at #SothebysNewYork. #AuctionUpdate pic.twitter.com/Dj3wxLpekf — Sotheby's (@Sothebys) May 17, 2023

¿Qué es el Códex Sasson, la biblia que se subastó en un precio récord?

La biblia, también conocida como Códex Sassoon, contiene los 24 libros de la biblia hebrea, la cual fue escrita hace unos mil 100 años. Antes de la venta, estuvo en exhibición en Reino Unido e Israel. Es el principal por el que se rigen las tres religiones abrahámicas: El judaísmo, el cristianismo y el islam.

El libro incluye 792 páginas de pergamino, hechas con pieles de animales, pesa alrededor de 12 kilos y cuenta con una lujosa producción; se cree que es el primer manuscrito en forma de libro como lo conocemos en la actualidad.

El valor de la biblia hebrea no solo se basa en los materiales con los que está hecho sino también en las anotaciones escritas a mano que se le han agregado, lo que demuestra su largo recorrido a través de los años.

