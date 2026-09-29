Se dispara el precio del dólar y le sigue ganando terreno al peso mexicano: Así quedó hoy 29 de septiembre 2026

Ojo aquí si tienes dólares y quieres cambiarlos... El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para el comienzo de esta semana, alejándose de los 18 pesos. Te compartimos el tipo de cambio en México para este 29 de septiembre 2026.

El dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero. Los mayores rendimientos de los bonos estadounidenses y la incertidumbre sobre el desarrollo del conflicto en Oriente Medio mantuvieron al dólar estable frente al euro, en 1,1347 dólares, y al yen japonés, en 157,28 yenes por dólar. El índice del dólar, que sigue la evolución de la divisa estadounidense frente a una cesta de otras seis monedas, se encaminaba a su primera ganancia mensual desde junio.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.95 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este martes 29 de septiembre 2026.

La moneda estadounidense sigue en asecenso aún cuando lo hace a paso sigiloso, pero firme frente al peso mexicano.

Precio del dólar en Tijuana hoy 29 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.65 pesos la compra y en $17.00 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.85 pesos la compra y se vende a $13.54 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante este 29 de septiembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 29 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 29 de septiembre 2026 en 89 mil 274 pesos por unidad, registrando una importante baja en comparación con su último cierre. Ha retrocedido aproximadamente un 4% desde el máximo de más de siete meses que alcanzó a principios de este mes.

La criptomoneda comienza una nueva semana con pérdidas en su valor tras varios días de volatilidad.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 514 mil 380 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo en México este 29 de septiembre 2026?

El precio del petróleo:



Petróleo Brent - 103.08 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI) - 95.22 dólares el barril.

Las acciones tecnológicas avanzan en Europa y los futuros del Nasdaq suben ligeramente hoy, ya que el optimismo sobre los planes del laboratorio de IA Anthropic para su salida a bolsa eclipsó las preocupaciones sobre los elevados precios del petróleo y los rendimientos de los bonos mundiales.