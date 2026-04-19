¿Subió o bajó? Este es el precio del Gas LP del 19 al 25 de abril de 2026

Como cada domingo, toca revisar cómo amaneció el precio del Gas LP. Según los datos publicados por la Comisión Nacional de Energía para la semana que va del 19 al 25 de abril de 2026, los precios muestran una brecha marcada entre el norte y el sur.

En términos generales, el kilo se vende entre los 17 y 22 pesos, mientras que por litro el rango oscila entre los 9 y 12 pesos. Aquí te decimos cómo quedaron las tarifas oficiales para que cuides el gasto familiar.

¿Dónde se vende el gas LP más barato esta semana?

Si vives en el norte, tienes buenas noticias. El punto con el precio más bajo en todo el país se localiza en Jiménez, Coahuila, con apenas $17.00 por kilo. Otros lugares que también cuidan tu bolsillo son Reynosa, Tamaulipas ($17.79/kg), Guadalupe en Chihuahua ($18.19/kg) y Anáhuac, Nuevo León ($18.20/kg).

En estas zonas, el litro no supera los 10 pesos, lo que representa un alivio considerable comparado con el promedio nacional.

Los puntos donde el gas LP sale más caro

En el otro extremo de la balanza, los habitantes de Baja California Sur siguen enfrentando las tarifas más altas. En el municipio de Comondú, el precio se dispara hasta los $22.69 por kilogramo ($12.25 por litro).

Por otro lado, en la zona de La Perla, Veracruz, el costo también se mantiene elevado, alcanzando los $20.41 por kilo, demostrando que la ubicación geográfica sigue siendo el factor principal que determina cuánto pagas por cocinar o bañarte con agua caliente.

Precio del gas LP en la CDMX y el Estado de México

Para quienes viven en el Valle de México, los precios están un poco más inflados en comparación con la semana pasada. Tanto en la Ciudad de México como en los municipios del Estado de México, el precio máximo establecido es de $19.28 por kilogramo y de $10.41 por cada litro.

Es importante que verifiques que el repartidor respete esta tarifa, ya que es el tope legal vigente para estos siete días.

¿Cuánto cuesta el gas LP en Guadalajara y Monterrey?

En las otras dos metrópolis más importantes del país, los precios se mantienen muy similares al centro de México, aunque ligeramente por encima. En la zona de Monterrey, el gas se vende en $19.37 por kilo, mientras que en Guadalajara los tapatíos pagarán un poco más, ubicándose en $19.44 por kilogramo.

En ambas ciudades, el precio por litro se queda en los 10 pesos con centavos.

Recomendaciones para tu compra de gas LP

Recuerda que estas tarifas son los precios máximos, por lo que ninguna empresa distribuidora debería cobrarte más de lo estipulado por la autoridad. Al momento de recibir tu cilindro o llenar tu tanque estacionario, asegúrate de que el vehículo tenga los precios a la vista y pide siempre tu comprobante.

La próxima actualización de precios se dará a conocer el sábado 25 de abril para entrar en vigor el domingo siguiente.