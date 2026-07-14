Pedro Martínez Barroso, exalcalde de San Juan Cacahuatepec, es asesinado dentro de una ferretería en Oaxaca

Pedro Martínez Barroso, exalcalde de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, fue asesinado a tiros este lunes 13 de julio en el interior de una ferretería de su propiedad, ubicada sobre la calle Ignacio Zaragoza, en la región de la Costa.

De acuerdo con las primeras diligencias, un hombre ingresó al establecimiento y disparó directamente contra el exalcalde, quien perdió la vida en el lugar.

La Fiscalía de Oaxaca informó que peritos y agentes ministeriales ya procesan la escena del crimen, recaban indicios balísticos y mantienen abiertas diversas líneas de investigación, mientras el Gabinete de Seguridad desplegó un operativo de búsqueda para localizar al presunto responsable o a quienes hayan participado en el homicidio.

La investigación ya tiene un rumbo; Fiscalía analiza evidencias del ataque

Aunque el homicidio ocurrió en cuestión de segundos, el trabajo de las autoridades apenas comienza; la Fiscalía de Oaxaca informó que las primeras diligencias realizadas por personal ministerial y peritos permitieron definir las líneas iniciales de investigación, las cuales servirán para reconstruir cómo ocurrió el ataque y establecer la identidad de quien disparó contra el exfuncionario.

Como parte de estas labores, especialistas realizaron el procesamiento de la escena del crimen y comenzaron la recolección de indicios balísticos que quedaron dentro del establecimiento; toda esa evidencia será incorporada a la carpeta de investigación para fortalecer las pesquisas y determinar el móvil del homicidio.

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Equipo especializado tomó el control de las investigaciones

Tras recibir el reporte de la agresión, la Vicefiscalía Regional de la Costa movilizó a un grupo multidisciplinario integrado por agentes ministeriales, peritos y especialistas en investigación criminal, quienes asumieron el procesamiento del lugar donde ocurrió el asesinato.

Además del análisis de la escena, el cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que permitirá obtener información adicional sobre las circunstancias del crimen y complementar las investigaciones que actualmente desarrolla la Fiscalía.

Partido Verde condena el asesinato y exige esclarecer el crimen

Tras confirmarse el homicidio de Pedro Martínez Barroso, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expresó sus condolencias por la muerte de quien fuera militante de ese instituto político y lamentó el ataque ocurrido en San Juan Cacahuatepec.

A través de un pronunciamiento, el partido manifestó su solidaridad con los familiares y amigos del exalcalde, además de exigir que las autoridades lleven a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen y dar con los responsables.