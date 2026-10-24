Eventos astronómicos del fin de semana: La Luna del Cazador y la constelación de Orión (ya es visible en el cielo de México)

¡Eventos astronómicos del fin de semana! Aunque el calendario marca la mitad del otoño, los cielos nocturnos de México ya comienzan a recibir a uno de los protagonistas indiscutibles del invierno. La constelación de Orión, conocida mitológicamente como el cazador, se deja ver cada vez más temprano en el firmamento nacional, marcando el cambio de estación entre las estrellas.

La inconfundible silueta del cazador hace su aparición mirando hacia el Este, ganando protagonismo conforme transcurren las horas de la noche.

El truco infalible: Cómo ubicar el "Cinturón de Orión"

Para localizar esta constelación a simple vista sin ser un experto en astronomía, el punto de partida ideal es buscar tres estrellas de brillo muy similar alineadas casi perfectamente en línea recta. Este conjunto es popularmente conocido como el Cinturón de Orión o las Tres Marías (integrado por los astros Alnitak, Alnilam y Mintaka).

A partir de esta franja central, es posible trazar la figura completa del cazador:

Los hombros: Destaca Betelgeuse, una estrella supergigante roja de tono cálido que delimita uno de los extremos.

Los pies: Resalta Rigel, un astro de gran magnitud y de tonalidad blancoazulada.

La espada: Justo debajo del cinturón, cuando la constelación toma mayor altura, se puede distinguir una línea vertical de estrellas tenues que esconde la famosa nebulosa de Orión (M42), una extensa guardería estelar.

¿A qué hora y cómo observarla desde México?

A partir de las 10:30 de la noche, la constelación inicia su ascenso marcado exactamente por el horizonte Este. Debido a la contaminación lumínica y los obstáculos urbanos en ciudades como México, Guadalajara o Puebla, se recomienda buscar un punto con el horizonte despejado o esperar a que gane altura pasada la medianoche.

Si cuentas con binoculares o un telescopio pequeño, puedes apuntar directamente hacia la zona de la espada para apreciar con mayor detalle el brillo difuso de la nebulosa.

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¿A qué hora y cómo ver la Luna del Cazador en México?

De acuerdo con las mediciones astronómicas, el momento exacto del plenilunio se registrará a las 22:12 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 25 de octubre.

Sin embargo, los especialistas recomiendan iniciar la observación un poco antes. El mejor momento para apreciar el fenómeno visual, especialmente por el contraste térmico y la ilusión óptica de mayor tamaño cerca del horizonte, ocurre durante la salida de la Luna, prevista para iniciar alrededor de las 17:40 horas.

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Para disfrutar del espectáculo no se requieren filtros ni instrumentos especiales como telescopios o binoculares, aunque estos últimos permiten apreciar mejor los detalles de los cráteres lunares. Basta con situarse en un espacio con el horizonte despejado hacia el Este y esperar a que las nubes lo permitan.

Orión y la Luna: un fin de semana astronómico completo

La coincidencia de la Luna del Cazador con la visibilidad de la constelación de Orión brinda una oportunidad única para la observación nocturna. A partir de las 10:30 de la noche, mientras la Luna resplandece en lo alto, las célebres estrellas del "Cinturón de Orión" o las "Tres Marías" comenzarán a ganar altura por el oriente, marcando con su luz el anuncio formal del cielo invernal.