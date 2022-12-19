Suspenden temporalmente el fin del Título 42 contra inmigrantes en EU

Durante la tarde de este lunes 19 de septiembre y por petición de funcionarios republicanos de 19 estados, el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, bloqueó de forma temporal el final del Título 42, política impuesta durante la pandemia y que se resume en la expulsión rápida de inmigrantes en la frontera de EU con México.

La previsión era que la norma culminara el próximo miércoles 21 de dicembre, razón por la que el gobierno de Joe Biden había enviado recursos a la frontera para supervisar el posible arribo de miles de inmigrantes atrapados en la frontera al sur de Estados Unidos.

A través de una orden de poca extensión firmada por el presidente de la Corte, se establece que la intención es actuar con velocidad en este rubro, por lo que le solicitaron a la administración de Biden una respuesta rápida para este martes 20 de diciembre, en la que repliquen la apelación impuesta por los estados republicanos liderados por fiscales de Arizona y Luisiana.

#ULTIMAHORA 🚨 El Tribunal Supremo de #EU suspende temporalmente el fin del Título 42, que estaba previsto para el 21 de diciembre, hasta que la administración #Biden responda una "apelación de emergencia" presentada por los estados republicanos. pic.twitter.com/uobUqJ9BUi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2022

Esta suspensión temporal del fin a las restricciones fronterizas llega en el marco de la preocupación, principalmente de los estados fronterizos de EU, por una posible oleada de inmigrantes que podrían ingresar a su país, pues de acuerdo con el miembro de la Cámara de Representantes, Henry Cuéllar, calculan unas 50 mil personas en México a la espera de que concluya el Título 42.

¿Qué es el Título 42?

Este controversial decreto conocido como Título 42 tiene su raíz en el inicio de la pandemia, cuando en marzo de 2020, todavía bajo la administración de Donald Trump, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EU expidieron una orden de salud pública, con la que buscaban limitar los contagios por COVID-19.

En la frontera entre Estados Unidos y México, autoridades se preparan para un aumento de cruces migrantes ante el posible fin del decreto Título 42.|JORDAN VONDERHAAR/REUTERS

Esta norma estableció libertad para que las autoridades fronterizas pudieran expulsar rápid amente a cualquier migrante que representara un riesgo "potencial" para la salud, ya que no eran remitidas a un centro de procesamiento para determinar su situación, sino que son expulsados de forma inmediata con regreso al país de origen.

Lo controversial del asunto es que en noviembre un juez federal dictaminó que el Título 42 era ilegal, por lo que solicitó su fin, situación que ha provocado caos en la frontera debido al posible arribo de una cantidad récord de inmigrantes en los próximos días a Estados Unidos.