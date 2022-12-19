Estados Unidos y México se alistan ante posible fin del Título 42

Autoridades federales, estatales y locales en toda la frontera entre Estados Unidos y México se preparan para un aumento del número ya récord de cruces de migrantes ante el posible fin de un decreto conocido como Título 42 que ha limitado a muchos solicitantes de asilo desde principios de 2020.

El representante de Estados Unidos, Henry Cuellar, demócrata cuyo distrito en el sur de Texas limita con México, calcula que unos 50,000 migrantes esperan en México la oportunidad de cruzar si se termina el Títilo 42 el 21 de diciembre, tal y como ordenó un tribunal federal.

Entre los que esperan hay unos 200 migrantes venezolanos que han estado durmiendo en una iglesia en Ciudad Juárez, México, al otro lado de la frontera de El Paso, en Texas, en previsión del posible fin del Título 42, el decreto que ha limitado a muchos solicitantes de asilo desde principios de 2020.

El Gobierno demócrata del presidente Joe Biden se está preparando para la posibilidad de que entre 9,000 y 14,000 migrantes al día intenten cruzar la frontera si se levanta el Título 42, aproximadamente el doble de la tasa diaria reciente.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el Gobierno estaba "enviando recursos" a la frontera para prepararse y subrayó que "la frontera no está abierta", ya que los migrantes que entran ilegalmente podrían ser expulsados por otros medios si la orden deja de estar en vigor.

Pero debido a una batalla legal en curso, sigue sin estar claro si el Título 42 finalizará el miércoles.

El Título 42, un decreto de salud pública destinado a frenar la propagación del COVID-19, fue emitido en marzo de 2020 bajo el mandato del expresidente republicano Donald Trump, un partidario de contener la migración.

Un juez federal dictaminó el mes pasado que el Título 42 era ilegal, pero un grupo de estados con fiscales generales republicanos pidió al Tribunal Supremo de Estados Unidos que intervenga para impedir que se levante esta semana.

