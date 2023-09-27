Joven mató a su mamá para que no se enterara que la expulsaron de la universidad

Una historia de terror se vivió en Estados Unidos durante el 2020 cuando una joven identificada como Sydney Powell mató con múltiples puñaladas a su mamá Brenda Powell; el motivo consternó a los miles de personas y ahora están próximos a conocer la sentencia que recibirá.

De acuerdo con los informes, el motivo por el que mató a su mamá fue porque no quería que se enterara que la expulsaron de la Universidad, por esto tomó la decisión de golpearle en reiteradas ocasiones la cabeza hasta dejarla inconsciente.

Sydney Powell fue declarada culpable ante condado de Ohio

A tres años del crimen de Powell, el jurado de Summit la declaró culpable, al tiempo que pusieron tres cargos en su contra:



Asesinato

Agresión criminal

Manipulación de pruebas

Durante la audiencia la fiscalía detalló que la joven de 20 años tomó un sartén de hierro y comenzó a golpearla, posteriormente le realizó 30 puñaladas en el cuello, a pesar de que la trasladaron a un hospital, la mujer de 50 años no logró recuperarse y murió.

VERDICT: Sydney Powell found GUILTY for the murder and felonious assault of her mother, and tampering with evidence. pic.twitter.com/YFP9tz4GXN — Brandi Churchwell (@BrandiNChurch) September 20, 2023

Abogados de la víctima aseguran sufre esquizofrenia

Durante el juicio, la acusada recibió ayuda de expertos en salud mental, quienes aseguraron tenía esquizofrenia; sin embargo, esta afirmación se cayó cuando otra profesional de la salud indicó en el tribunal que “La mejor fuente de información para una evaluación de la locura es lo que se dijo y sintió en el momento del incidente (...) Simplemente no cuadraba con la esquizofrenia”, concluyó; entre lágrimas Sydney escuchó el momento que la declararon culpable.

¿Cuándo recibirá sentencia Brenda Powell?

De acuerdo con el jurado, la estadounidense recibirá sentencia el próximo 28 de octubre, pero las personas se cuestionan si será internada en un centro de salud mental o cumplirá la sentencia al interior de una prisión.

Hasta el momento se desconocen si la defensa de la acusada buscará darle otro ángulo al veredicto de los jueces, mientras que, en redes sociales se cuestionan de cuántos años será el castigo.

