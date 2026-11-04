¿Sydney Sweeney será la nueva chica Bond? La actriz podría acompañar al próximo James Bond

Desde su creación en los años 50 por el escritor británico Ian Fleming, James Bond se convirtió en uno de los personajes más reconocidos del cine; sus misiones, novelas y 27 películas han construido una saga que también tiene una marca inconfundible: las chicas Bond.

Más de 80 actrices han acompañado a James Bond en sus películas

A lo largo de más de siete décadas, más de 80 actrices han acompañado al agente 007 en sus aventuras. La lista incluye a Ursula Andress, Halle Berry, Mónica Bellucci, Denise Richards y Ana de Armas, además de la mexicana Stephanie Sigman, quien apareció junto a Daniel Craig en la secuencia del Día de Muertos de Spectre.

Desde el estreno de Sin tiempo para morir, en 2021, el personaje ha permanecido sin una nueva película; sin embargo, los rumores sobre el regreso de Bond han tomado fuerza con Callum Turner como posible sucesor de Daniel Craig.

Sydney Sweeney, entre las especulaciones sobre la próxima chica Bond

Ahora, el nombre de Sydney Sweeney se suma a las especulaciones sobre quién podría convertirse en la próxima chica Bond.