¿Quién es Xóchitl Gálvez, candidata de PAN, PRI y PRD a la Presidencia en las elecciones 2024 en México?

¡Y arrancan! Este 1 de marzo de 2024 comenzaron oficialmente las campañas políticas con rumbo al 2 de junio cuando se definirá al nuevo presidente o presidenta de México. En estas elecciones, se enfrentarán en las urnas Jorge Álvarez Máynez, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Jorge Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano, escogió el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, para arrancar la campaña presidencial. Esta entidad es gobernada por su partido. También se tiene previsto que ese mismo día viaje a Hermosillo, Sonora, y luego a Nuevo León, otro estado que es dominado por Movimiento Ciudadano y que por cierto, su compañero de partido Samuel García decidió hacerse a un lado para que él compitiera por la silla presidencial.

Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y PVEM, anunció que iniciará su campaña presidencial en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Xóchitl Gálvez, la candidata de Fuerza y Corazón por México, integrada por el PRI, PAN, y PRD, comenzará su campaña en Zacatecas, un estado controlado por Morena y que ha sido una de las entidades más afectadas por la violencia e inseguridad. Se prevé que durante el día también visite León, Guanajuato, otro estado donde prevalece la violencia, pero que es considerado un bastión panista.

Esos son los tres candidatos que competirán para llegar a la silla presidencial y relevar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, vamos a enfocarnos en una de las contendientes: ¿Quién es Xóchitl Gálvez?

¿Dónde nació y qué ingeniería estudió Xóchitl Gálvez?

Xóchitl Gálvez nació el 22 de febrero de 1963 en Tepatepec, Hidalgo. Se sabe que sus padres son Heladio Gálvez Cruz, un maestro rural originario del pueblo otomí del Valle del Mezquital, y Bertha Ruiz, ama de casa de raíces otomíes.

Estudió Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con ayuda de una beca, pues ha dicho que viene de una familia de bajos recursos e incluso en su juventud vendió gelatinas en el mercado del pueblo para costear sus estudios.

Gálvez se fue a vivir a la Ciudad de México para continuar con sus estudios en la UNAM. Ahí estudió, tuvo su primer trabajo como telefonista y pasante en el INEGI. Además, rentó un cuarto en Iztapalapa. En su cuenta de Instagram compartió:

“Conozco las dificultades que tiene Iztapalapa porque yo viví aquí en un cuarto de lámina. Sentir, ver y escuchar a mi gente siempre me llena de fuerza y me recuerda porque estoy haciendo esto. Voy a seguir chambeando por todos ellos #ConTodoElCorazón”, mencionó el 16 de noviembre de 2023. El color azul la ha seguido, ya que también es aficionada del Cruz Azul, equipo al que no ha dudado en apoyar.

Incluso en sus cuentas de redes sociales presume la camiseta y cuando asiste a los estadios para ver a la máquina celeste.

¿Qué cargos ha tenido Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza PAN, PRI y PRD?

Su interés por la ingeniería en computación la llevó a construir una empresa dedicada al sector inteligente. En 1992 fundó su propia firma llamada Consultoría High Tech Services, la cual está “dedicada al desarrollo de proyectos como edificios y áreas inteligentes, el ahorro de energía, la automatización de procesos y telecomunicaciones”, según su biografía.

Tres años después, en 1995, creó la Fundación Porvenir, la cual ayuda a menores de edad en zonas indígenas de México que tienen problemas de desnutrición.

Cinco años después, se integró al gabinete del entonces presidente Vicente Fox Quesada como titular de la Oficina de la Presidencia para la Atención de los Pueblos Indígenas. Ese mismo año, fue la primera mexicana en la lista de 100 líderes globales del futuro en el mundo del Foro Económico de Davos.

En 2003, fue nombrada titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y siete años más tarde compitió para ser gobernadora de Hidalgo, pero no lo logró.

En 2015 fue electa como jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, en la CDMX y tres años después fue senadora, cargo del que pidió licencia en 2023 para competir por la presidencia de México.

¿Cuáles son las propuestas de Xóchitl Gálvez en las elecciones de 2024?

El año pasado, Xóchitl Gálvez participó en distintos foros y conferencias, donde dio a conocer algunas de sus propuestas y posturas, entre ellas está la generación de empleos, eliminar las micheladas o que cada quien pague sus gastos médicos.

Por ejemplo, en un Foro Regional del Frente Amplio por México en Monterrey, señaló que la generación de empleos en México debe considerarse de acuerdo a las costumbres y culturas de las regiones, ya que “no es lo mismo lo que funciona en el norte del país, que en el centro o en el sureste”.

Dijo que la cultura laboral en Chiapas no es trabajar ocho horas seguidas, por eso consideró que cuando Vicente Fox anunció la instalación de una maquila en San Cristóbal de las Casas, ella vio desde un inicio que sería un rotundo fracaso.

En otro foro del frente pero en Durango, dijo que cuando fue jefa delegacional prohibió la venta de micheladas en la alcaldía Miguel Hidalgo y con esto disminuyeron los homicidios.

“Yo lo probé eliminando las micheladas, que me generaban tremenda violencia en el Barrio de Santa Julia y simplemente con aplicar la justicia cívica se redujeron los homicidios. Hay que hacerlo en todo el país”, señaló.

Obviamente hubo inconformidad en las redes sociales; sin embargo, ella después salió a suavizar el asunto y dijo que se refería a las micheladas adulteradas e ilegales cercanas a las escuelas.

En Chihuahua, durante una conferencia, dijo que los empleados tenían que pagar sus propios gastos médicos de 70 mil pesos al mes. “si ese seguro lo contrata en un paquete de 300 mil empleados, pues a lo mejor podría costar 70 mil pesos”, expresó.

También dijo que va por un México con una clase media fuerte y no solo “primero los pobres”. “Durante seis años nos han dicho ‘primero los pobres’, no es mala idea, es lo justo. Esta campaña tiene una idea mejor: hagamos de México un país de clase media fuerte, un México chingón”, señaló. También ha presentado los cinco ejes de su campaña:



Que ganes más y te alcanzas para más

Seguridad, “la ley, si es la ley”

Salud, Sistema de seguridad social.

Gobierno que sí te cuide, sistema de seguridad que funciones

Gobierno que respete tus libertades.

¿Quién está en el equipo de campaña de Gálvez?

El 5 de diciembre, Xóchitl Gálvez presentó a su equipo de campaña, en el que incluyó a priistas, perredistas, panistas y hasta a sus hijos.