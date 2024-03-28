Miles de puestos están en juego para las elecciones 2024, entre los más grandes está la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX). Por parte de Morena está Clara Brugada Molina y por parte de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski

Ante esto, es importante conocer cuál ha sido la trayectoria del candidato electo por el Frente Amplio por México (FAM), formado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

¿Qué estudió Santiago Taboada?

Santiago Taboada, abanderado por el blanquiazul, el exalcalde de Benito Juárez, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde estudió la licenciatura en Derecho y una maestría en Gobernanza y Comunicación Política.

Asimismo, realizó estudios complementarios en la Universidad Pontificia de Salamanca, en España.

No hay manera de hacer el mejor gobierno sin ir de la mano de las organizaciones de la sociedad civil.



Refrendé mi compromiso con ellas, firmamos un acuerdo con más de 90.

Necesitamos de todas las manos para hacer el cambio en la #CDMX. #ElCambioViene con #CalidadDeVida pic.twitter.com/xN898HxKFx — Santiago Taboada (@STaboadaMx) March 27, 2024

¿Qué ha hecho durante su gobierno Santiago Taboada?

Santiago Taboada Cortina nació el 14 de octubre de 1985, por lo que actualmente tiene 37 años, ha sido diputado local, federal y alcalde de Benito Juárez desde 2018 y en 2021 logró reelegirse para la demarcación. Su cargo terminaría en 2024; sin embargo, se metió de lleno a la búsqueda de la jefatura de Gobierno de la capital.

Desde muy joven se unió a las filas del PAN y de 2015 a 2018, fue asesor parlamentario de la comisión de Juventud y Deporte de la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 2006 a 2009; y secretario de Acción Juvenil en el entonces Distrito Federal de 2008 a 2010.

Taboada fue diputado en la 63 legislatura en la Cámara de Diputados, representando a la alcaldía Benito Juárez.

¿Qué cargos públicos se votarán en las elecciones CDMX 2024?

En total, serán tres áreas distintas de la Ciudad de México las que tengan elecciones en el 2024, encabezadas por la Jefatura de Gobierno, seguida por los nuevos alcaldes y las diputaciones:

