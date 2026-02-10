Movimiento Ciudadano descarta alianza con PRI y PAN rumbo a las elecciones de 2027

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC) , Jorge Álvarez Máynez, descartó de manera categórica una eventual alianza con el PRI y el PAN de cara a las elecciones de 2027, al sostener que el partido mantendrá su estrategia de competir en solitario y consolidarse como una opción distinta frente a los bloques tradicionales.

Cuestionado sobre la posibilidad de dejar a un lado una coalición con ambos partidos de oposición, el líder nacional respondió de forma tajante: “Por supuesto, sí”, al confirmar que dicha alianza está descartada.

En ese contexto, Álvarez Máynez señaló que las encuestas y diversos factores políticos serán determinantes para definir las candidaturas rumbo a los próximos procesos electorales, particularmente en entidades estratégicas como Nuevo León y Sonora.

Luis Donaldo Colosio Riojas, con buena percepción en Movimiento Ciudadano

Destacó el posicionamiento del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, a quien reconoció como una de las principales cartas del partido para competir por una gubernatura.

“Me da muchísimo orgullo que el senador Colosio se apunte, que lo veamos activo por todo el país y por Nuevo León ”, afirmó, al subrayar que su presencia constante en territorio ha impactado favorablemente en su percepción pública.

“Está muy bien posicionado y es su estado natal, tiene, como se dice en el póker, tiene mano”, expresó, al señalar que cuenta con el respaldo de la dirigencia nacional y que Sonora también aparece como una de sus opciones políticas.

¿Mariana Rodríguez también buscará las urnas en 2027?

Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, fue cuestionado sobre un eventual respaldo del partido a una posible candidatura de Mariana Rodríguez a la gubernatura de Nuevo León. El legislador evitó adelantar definiciones y señaló que esperarán la postura formal de la dirigencia nacional.

“Es un escenario todavía lejano, vamos a esperar a que Movimiento Ciudadano tome sus propias decisiones para pronunciarnos”, dijo, al tiempo que destacó la preferencia electoral del partido en la entidad y la evaluación positiva del gobierno de Samuel García.

No obstante, reconoció que existe preocupación por eventuales señalamientos de nepotismo. “Claro que nos preocupa ser señalados del nepotismo, esa es nuestra posición”, concluyó.