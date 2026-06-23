Notas
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Tirador en Vía Atlixcáyotl: Fiscalía de Puebla revela más detalles de lo que se sabe del caso
El pasado lunes 22 de junio, la Fiscalía de Puebla ofreció una conferencia en la cual reveló más detalles sobre el caso del tirador de la vía Atlixcáyotl. ¿Qué se sabe hasta ahora?
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Conoce las fechas y requisitos para ser voluntario en el Juguetón 2025-2026 en CDMX
Descubre las fechas y requisitos ser un Héroe Juguetón 2025-2026. Únete como voluntario y ayuda a llevar juguetes y sonrisas a niñas y niños de todo México.
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“Estoy muy entusiasmado por salir en la tele”: conoce el stand de FIA en la Villa Juguetón
Conoce la experiencia completa de los niños siendo reporteros en el stand de Fuerza Informativa Azteca en la Villa Juguetón de este 2024-2025.
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¡Sé un reporterito de FIA en La Villa del Juguetón 2024-2025! Conoce los detalles
Se inauguró La Villa Juguetón 2024-2025, te invitamos a conocer el stand de Fuerza Informativa Azteca, donde podrás ser un reportero y conductor de verdad.
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¡Juguetón cambia vidas! Un día recibió y hoy alegra el corazón de miles de niños y niñas de México
Un programa que año tras año llena el corazón de miles de familias; el juguetón 2024 está por celebrarse, en esta ocasión compartimos la historia de Alexis Solares.
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¿Cuándo inicia el Juguetón 2023? Esto es todo lo que tienes que saber
En esta edición número 29, el Juguetón 2023 tiene como meta llevar miles de juguetes a niños en todo el país, especialmente a Acapulco tras el paso del huracán “Otis”.