El Juguetón 2026, considerada la campaña de donación de juguetes más grande de México, inició oficialmente, y con ello también el llamado de nuestro compañero líder y conductor Jorge Garralda, quien pidió a la ciudadanía mantener el espíritu solidario y evitar que intereses políticos contaminen esta iniciativa que lleva 31 años llevando alegría a millones de niños mexicanos.

Durante su visita a nuestro espacio de “Nosotros, ustedes y Hechos, con los Ruiz Lara”, Garralda fue directo: el Juguetón es un movimiento que “hacen los mexicanos para otros mexicanos”, una cadena de solidaridad que ha logrado mantenerse vigente gracias a la generosidad del público.

¿Qué es realmente el Juguetón y por qué es tan importante?

El icónico conductor de la televisión mexicana recordó que la campaña nació para apoyar a niñas y niños que viven en contextos vulnerables, muchos de los cuales no reciben juguetes en Navidad o Día de Reyes: “La infancia mexicana merece más y no le ha llegado. El Juguetón es un puente del cariño del pueblo mexicano para quienes más lo necesitan”.

Jorge Garralda subrayó que no es una iniciativa empresarial, gubernamental ni partidista, sino un movimiento ciudadano: “Gracias, México, por ayudar a México”, reiteró, como lo ha hecho por más de tres décadas.

Garralda lanza mensaje contra la politización: “Con los niños no se metan”

El conductor de “A Quien Corresponda” hizo un fuerte llamado para evitar que campañas políticas o intereses ajenos afecten el objetivo del Juguetón. En un tono enérgico calificó como “imbéciles” los intentos de desacreditar el trabajo de la campaña y fue enfático: “Rómpanse el hocico allá arriba, pero con los niños no se metan”.

Añadió que el Juguetón 2026 no busca protagonismo ni reconocimiento, sino tender la mano a las familias que no pueden costear regalos en temporada navideña.

¿Cuándo inicia y cuándo termina el Juguetón 2026?

La colecta de juguetes va del 1 de diciembre al 5 de enero, fecha en la que se cierra oficialmente la campaña y se agradece a todos los participantes. Ya se están recibiendo juguetes y se invita al público a donar antes del 5 de enero, dado que el día 6 se realizan las últimas entregas.

Además, este año participan como anfitriones Ezkimy Fit y Ely Zooom, junto al fenómeno de YouTube Pin Pin, quien funge como embajador infantil de la campaña. A 31 años de su creación, el Juguetón sigue demostrando que la unión ciudadana puede transformar realidades. La pregunta queda abierta, ¿permitirá México que la política opaque la ilusión de millones de niñas y niños?

