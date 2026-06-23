Tirador en Vía Atlixcáyotl: Fiscalía de Puebla revela más detalles de lo que se sabe del caso

El pasado lunes 22 de junio, la Fiscalía General del Estado de Puebla dio una conferencia de seguridad, en la cual tocó el tema del tirador de la Vía Atlixcáyotl en el municipio de San Andrés Cholula y las nuevas indagaciones que tienen respecto a ello.

¿Qué detalles se revelaron del francotirador que atormenta a transeúntes de dicha vialidad?

Fiscalía hace operativo en Vía Atlixcáyotl

Las autoridades realizaron, durante la mañana del pasado sábado 20 de junio, un operativo especial que comenzó a las 8:00 AM y terminó dos horas después.

En la investigación participaron elementos de la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y peritos del Instituto de Ciencias Forenses, quienes se instalaron en una parte específica de la Vía Atlixcáyotl, zona donde se han registrado los ataques.

Rastrean balazos del tirador de Atlixcáyotl

De acuerdo a lo que mencionaron las autoridades, el propósito de este operativo fue hacer una reconstrucción de los hechos, para registrar una hipótesis de cómo es que suceden los disparos.

Para lograrlo, los peritos usaron un coche de prueba con el que simularon las trayectorias de los balazos, analizando los daños en la unidad; este procedimiento que sirvió para calcular la posición exacta del arma y la secuencia que llevaron a cabo los disparos.

Cuántas víctimas hay del tirador de Vía Atlixcáyotl

Hasta el momento, la Fiscalía estatal tiene abiertas siete carpetas de investigación formales relacionadas al tirador en la Vía Atlixcáyotl.

Las autoridades mencionaron que sesis de los expedientes demandan daño a propiedad ajena por los destrozos a parabrisas, ventanas y autos en general, además, las otras carpetas denuncian lesiones físicas por los ataques a balazos.

⚠️ La Fiscalía de #Puebla informa que hay 7 carpetas de investigación por el 🔫 Tirador de la Vía Atlixcáyotl (6 por daño patrimonial y 1 por lesiones), pero los ataques suman 10 hasta el momento.@Pueblaonline @CronicaPuebla_ #atlixcayotl pic.twitter.com/8rJyqRqUAS — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 22, 2026

Hay tres víctimas más que no han denunciado

Aunque hay un registro formal de 10 ataques vinculados al modus operandi del tirador, esos no son todos los casos en total. Las autoridades confirmaron que todavía faltan tres personas atacadas por denunciar formalmente , pues no han querido hacer la demanda por razones relacionadas con el miedo.

Cuándo iniciaron los disparos en la Vía Atlixcáyotl

Los ataques a balazos empezaron en enero de este 2026: el primer caso grave fue el 12 de enero, cuando uno de los disparos impactó a un niño en la mandíbula.

Semanas después, el 9 de febrero, otro ataque se registró, pero ahora a pasajeros de un autobús, además, el 16 de abril otro repartidor sufrió una fractura de tibia por un balazo.

En redes sociales se difundieron videos donde se observa un rayo láser que apunta directo a motociclistas, lo que también generó alarma.

De acuerdo a las primeras indagatorias, el atacante utilizaría un arma 9 milímetros para realizar los ataques.