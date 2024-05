Entrevista: Xóchitl Gálvez presenta sus metas en caso de ganar las elecciones 2024

Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, tiene claro cuáles serán sus metas a cumplir en caso de ganar las elecciones 2024 en México. En entrevista con Fuerza Informativa Azteca compartió que lo primero que hará será sacar a millones de mexicanos de la pobreza.

“Para mí esa es la gran agenda pendiente del país, el cómo hacer que los más pobres salgan adelante. Me duele, la conozco, vengo de ahí, sé lo que duele, también sé lo que cuesta para una persona que viene de una condición de pobreza salir adelante, pero también me queda claro que sí se puede, que sí hay opción pero necesitamos ayudar de diferentes maneras a una persona que vive en condición de pobreza”, expresó.

La candidata también se comprometió a construir una presidencia de diálogo y no de división. “Yo de entrada no voy a llegar a dividir al país, no conozco un solo país que salga adelante donde nos dividamos o donde nos peleemos, yo voy a llegar a unir, a sumar, a trabajar, pero sí lo digo claramente, mis grandes obras faraónicas serán las escuelas, los hospitales, las carreteras, los sistemas de agua, el campo”, añadió.

Xóchitl Gálvez promete no desaparecer programas sociales

Xóchitl Gálvez puso sobre la mesa el tema de los programas sociales y aseguró que no van a desaparecer. Además, recordó que ella votó para que estos apoyos se encuentren en la Constitución.

“No hay manera de quitar los programas sociales porque además están en la constitución, yo lo voté para que estuvieran en la constitución, entonces es como que la manera en que Morena quiere asegurar que votes por ellos, pero yo te quiero dar algo más que eso, además del programa social yo quiero que salgas de la pobreza, eso es para mí lo más importante y de la pobreza solo se puede salir a través de cosas adicionales como educación, salud, un empleo, la gente sí quiere un empleo bien pagado”, mencionó.

Promete eliminar ISR para ingresos menores a 15 mil mensuales

En la entrevista también se refirió a una de sus propuestas más conocidas, la eliminación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para quienes ganan menos de 15 mil pesos mensuales.

“Ese de entrada, en mi gobierno no va a pagar ISR como una motivación porque si ganan menos de 15 mil pesos no vas a pagar ISR, porque esos mil 500 pesos que estás pagando de IRS te los guardes”, acotó.

Finalmente, Xóchitl Gálvez se comprometió a que en su gobierno todas las mujeres serán prioridad, por lo que contarán con todo su respaldo en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de junio.