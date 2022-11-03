Taikonautas estrenan laboratorio Mengtian en Estación Espacial China

Integrantes de la tripulación de la misión espacial Shenzhou-14, ingresaron en el módulo de laboratorio Mengtian, el segundo laboratorio de la estación espacial Tiangong de China. Los Taikonautas (astronautas de China) estrenaron el módulo durante la tarde de este jueves 3 de noviembre, hora del "Gigante Asiático".

Los astronautas de China, Chen Dong, Liu Yang y Cai Xuzhe, hablaron con el personal de control en Tierra, después de entrar en el nuevo módulo de laboratorio Mengtian.

El astronauta chino Chen Dong, señaló que: "Mengtian, Wentian y Tiangong, el sueño se está haciendo realidad. Somos Shenzhou-14: la tripulación ha entrado con éxito en el módulo de laboratorio Mengtian".

Por su parte, la Taikonauta Liu Yang, dijo que: "Cumpliremos el sueño espacial mientras más maravillas nos esperan aún. La estación espacial de China es el hogar de toda la humanidad en el espacio".

Cai Xuzhe, agregó que: "Solo a través del esfuerzo podremos cumplir nuestro sueño espacial. Emprendamos una nueva expedición en el espacio".

Cabe señalar que el módulo de laboratorio Mengtian completó con éxito la transposición en órbita a las (09:32) del jueves 5 de noviembre de 2022, hora de Beijing, según el más reciente informe de la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

Astronautas de China entran en el nuevo módulo de laboratorio Mengtian

Con dicha transposición, los dos módulos de laboratorio Mengtian, junto con el módulo central Tianhe, ahora forman una estructura en forma de "T", el diseño planificado al finalizar la construcción de la estación espacial de China.

De acuerdo con el plan de la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China, se llevarán a cabo las pruebas de funcionamiento básico y la evaluación del complejo de la estación espacial Tiangong de China.

El laboratorio Mengtian mide más de 17 metros de largo, tiene un diámetro de cuatro metros y pesa más de 20 toneladas métricas, según el reporte de sus diseñadores de la Academia de Tecnología Espacial de China.