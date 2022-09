Intenta robar un taller mecánico en Tepoztlán y poncha las llantas

Un hombre fue captado intentando robar unos vehículos que se encontraban en un taller mecánico del municipio de Tepoztlán, Morelos.

Tras su intento fallido decidió dejar un recuerdo utilizando una arma blanca: ponchó todas las llantas de los vehículos que se encontraban en el taller.

“Eso fue lo que no entendí tanto, porque si no encontró nada abierto pues ya ni modo, no, pero sí todavía paso a hacer eso. Todos los carros, todos, no son míos, para esto para acabar. El enojo de por sí ya sabes que es lo primero que viene, no, porque tiene uno que pagar y luego te pones a pensar muchas cosas”, explicó Fernando, el dueño del taller mecánico.

¡Ladrón frustrado! No pudo abrir autos y les ponchó las llantas

Por ahora Fernando ya puso una denuncia ante las autoridades por estos hechos. La Fiscalía investiga el caso para dar con el presunto responsable.

“Ya vimos quién es este muchacho, entonces estamos tratando de localizarlo para que para que pague, porque no hay de otra. Ahora ya nada más es cosa de que lo encuentren para que se haga cargo de lo que vino a hacer este chavo”, agregó.

Debe pagar las llantas a sus clientes

Ahora el dueño debe sustituir cada una de las llantas que fueron ponchadas por este hombre.

Los 4 vehículos que fueron dejados por sus clientes iban a significar una ganancia.

Pero ahora, este delincuente le dejó una deuda de alrededor de 10 mil pesos por 12 llantas.

“Ahorita algunas sí ya las esto reparando las que se pueden pero las que no tengo que ver como voy a quedar con los clientes”, señaló el propietario.

Delincuencia en Morelos

En febrero se tienen registrados los siguientes datos ocurridos en el Estado de Morelos: cuatro eventos por secuestro (cinco en 2022), 214 robos de vehículos (389 en 2022), 67 homicidios dolosos (144 en 2022), 9 robos de transporte (23 en 2022), 127 robos a casa habitación (257 en 2022), diez extorsiones (21 en 2022) y uno de trata de personas. El recuento de delitos de impacto en el mes es de mil 313 para un total anual de 2 mil 578.

De todos estas tipificaciones, son el robo de vehículos y los homicidios dolosos los que presentan una tendencia al alza respecto a meses anteriores. En los robos se reconocieron 2 mil 419 en 2019, 2 mil 621 en 2021 y 2 mil 777 en 2021. Respecto a los asesinatos en Morelos se presentaron 911 en 2019, 802 en 2020 y mil 035 en 2021.

Según los datos del gobierno federal, de los 36 municipios que integran al estado de Morelos, sólo siete de ellos abarcan casi 3/4 de la incidencia delictiva. Se trata de Cuernavaca, Juitepec, Cuautla, Temixco, Jojutla, Xochitepec y Yautepec de Zaragoza, pues en conjunto son el 74% de los casos investigados (suman 10 mil 465 delitos del total 14 mil 055).