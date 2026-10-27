VIDEO Hizo la seña de auxilio: Joven es rescatada de violencia de su expareja en carretera de Tamaulipas

Una joven recibió ayuda de automovilistas que circulaban por una carretera en Tamaulipas, ya que abrió la ventanilla del automóvil en el que viajaba e hizo la seña de auxilio con la mano, tras lo cual su pareja quedó detenida.

¿Cómo rescataron a una joven en la carretera Mante-Llera gracias a la seña de auxilio?

El suceso ocurrió el 23 de octubre de 2026, en la carretera Mante-Llera, en la brecha Magdaleno Aguilar-Chapultepec, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Automovilistas lograron grabar un video donde se ve la mano de la joven haciendo la seña de auxilio con una mano. Incluso abrió la puerta mientras el automóvil color blanco seguía circulando. Ante ello, los conductores pidieron ayuda a las autoridades.

Intervención de la Guardia Estatal en Tamaulipas tras reporte de automovilistas

Elementos de la Guardia Estatal interceptaron la unidad y detuvieron al presunto agresor. Además, brindaron primeros auxilios a la víctima para atender sus lesiones.

Tras este operativo, el sujeto quedó detenido y presentado ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, mientras que su vehículo quedó asegurado, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Así funciona la seña internacional de auxilio para casos de violencia de género

La señal de auxilio fue diseñada por la Fundación de Mujeres de Canadá a solicitud de una agencia de publicidad. Tiene tres fases:

La víctima levanta la mano con la palma hacia afuera.

Después dobla el pulgar.

Finalmente, cierra los demás dedos sobre el pulgar, en referencia a sentirse atrapada o encerrada. La palma de la mano debe apuntar hacia la persona a la que se pide ayuda.

Este gesto inicialmente ganó popularidad durante la pandemia de Covid-19, ya que podía mostrarse en videollamadas sin dejar registro y como muestra de ayuda para alguien que estuviera atrapado en un lugar violento.

