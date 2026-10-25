Temperaturas de hasta -5 °C en México hoy domingo 25 de octubre: Lista de estados afectados por el frío

El frío de la temporada sigue y este fin de semana se siente con fuerza en varios puntos de México. Para este domingo 25 de octubre, el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua y del Servicio Meteorológico Nacional confirma que las madrugadas vendrán con termómetros de congelador, alcanzando hasta los -5 °C en zonas altas.

Además de las heladas, también se pronostican vientos fuertes y tormentas en distintas regiones.

Estos son los estados afectados y por qué se mantiene este clima.

¿Por qué habrá temperaturas tan bajas y lluvias este domingo?

El ambiente frío y las lluvias son por la combinación de varios fenómenos. Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste choca con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la corriente en chorro subtropical.

A esto se suma la circulación del huracán "Vance", ubicado al sur de las costas de Michoacán y Colima, lo que refuerza la presencia de precipitaciones y rachas de aire.

¡Saca la chamarra! Esta es la temperatura más baja para CDMX y Edomex HOY 🥶



La Alerta Amarilla por bajas temperaturas continúa en la capital, mientras Conagua pronostica cielo nublado, y ambiente frío en zonas altas del Valle de México.



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Heladas extremas: Estados con temperaturas de hasta -5 grados

Las zonas más heladas del país registrarán temperaturas bajo cero durante la madrugada de este lunes. En el pronóstico oficial dice que se esperan mínimas de -5 a 0 °C en las partes serranas de dos estados:



Baja California

Durango

Lista de estados que tendrán de 0 a 5 °C

El descenso de tempraturas también se va a sentir con intensidad en el centro, norte y sur del territorio nacional.

Para las madrugadas de este inicio de semana se prevén temperaturas de 0 a 5 °C en regiones altas de:



Sonora, Chihuahua y Zacatecas

Michoacán y Estado de México

Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Se esperan lluvias fuertes en estos estados

Además del frío, la presencia de vientos generará lluvias fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Durango y Coahuila, con rachas de aire de 40 a 60 km/h y posible formación de torbellinos en el norte de Chihuahua.

El huracán "Vance" provocará lluvias puntuales fuertes y oleaje elevado en costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Las autoridades sugieren abrigarse usando varias capas de ropa, proteger vías respiratorias al salir por la mañana y poner atención especial a niños y adultos mayores.