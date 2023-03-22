TEPJF aprueba piloto con urnas electrónicas para elecciones 2023 en Edomex y Coahuila

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México (TEPJF) aprobó el piloto con urnas electrónicas para las elecciones 2023, próximas a ocurrir en Estado de México (Edomex) y Coahuila. Lo que quiere decir que para los comicios del domingo 4 de junio también se podrá realizar el voto electrónico.

Durante la sesión Pública de este miércoles 22 de marzo, el TEPJF decidió sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para la implementación del voto electrónico en una parte de las casillas en las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila.

Cabe recordar que el pasado 28 de febrero el Consejo General del INE aprobó en lo general la instrumentación del voto electrónico, en modalidad de prueba piloto vinculante, mediante el uso urnas electrónicas.

Se utilizarán 238 urnas para el voto electrónico en elecciones 2023 de Coahuila y Edomex

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¿Cuántas urnas electrónicas habrá en elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?

En la modalidad de prueba piloto se utilizarán 238 urnas electrónicas en las elecciones 2023. Para Coahuila se aprobaron 74 urnas electrónicas para igual número de casillas básicas y contiguas, mientras que para Edomex se implementarán 164.

Las urnas electrónicas que se usarán son las 7.0, compuesta por dos módulos: el módulo de votación y el módulo de impresión. El peso de ambos es de 7.5 kilogramos. Cuenta con un mecanismo de operación por tarjetas, una para iniciar la operación y otra para que la o el votante pueda emitir su voto.

¿Cuáles son los beneficios del voto electrónico que se prevén para las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?

Algunos de los beneficios del voto electrónico previstos para las elecciones 2023 son:



Ahorro en la capacitación.

Disminución de carga de trabajo de los funcionarios

Menos errores en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo.

Permitiría conocer los resultados de manera inmediata.

A largo plazo se generarían beneficios ecológicos al disminuir el empleo de papel en los comicios.

Por otro lado, las urnas electrónicas también tendrán retos, tal es el de generar seguridad en los ciudadanos a causa de la desconfianza en las autoridades electorales.

De acuerdo con un informe del INE, se establece un estudio sobre la percepción ciudadana en la que se dejó en claro que más del 90% de la población confía en las urnas electrónicas y más del 80% le gustaría usarla en las elecciones 2023.