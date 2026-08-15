¿Te pueden quitar la visa? Estas son las reglas de Estados Unidos que no cumplió Andy López Beltrán

La cancelación de la visa americana de Andy López Beltrán, hijo de AMLO, así como de otros miembros del gobierno mexicano, ha generado dudas sobre las razones por las que Estados Unidos puede suspender o revocar este documento.

Las autoridades estadounidenses tienen facultades para cancelar visas vigentes cuando detectan violaciones a las leyes migratorias, información falsa, antecedentes legales o situaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad pública o nacional.

Motivos para revocar la visa americana

De acuerdo con el vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, la visa es un privilegio y no un derecho que las autoridades de migración pueden revocar en cualquier momento.

Entre las causas se encuentra una determinación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por cuestiones relacionadas con seguridad nacional, amenazas a la seguridad pública, vínculos con organizaciones criminales o información que coloque al individuo bajo especial vigilancia.

🚨#ÚLTIMAHORA | 🚨 Estados Unidos le retira la visa a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.



Al respecto, publicó en sus redes sociales una carta dirigida a Donald Trump.



Mientras presume viajes y privilegios, #Washington le cierra la puerta.… pic.twitter.com/KDH4xO3KEH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 14, 2026

También puede cancelarse una visa cuando existe una orden de deportación o cuando la persona abandona voluntariamente Estados Unidos después de enfrentar un procedimiento migratorio.

Otro motivo es utilizar una visa de turista para actividades que no están permitidas como trabajar. Asimismo, proporcionar información falsa durante el trámite migratorio, utilizar una identidad falsa o haber cometido fraude para obtener el documento puede provocar su revocación.

Seguridad nacional y antecedentes legales

En algunos casos, los problemas con la justicia también pueden derivar en la cancelación de una visa. Arrestos, procesos judiciales pendientes o ciertos antecedentes penales pueden generar una revisión migratoria y, dependiendo de las circunstancias, la revocación del documento.

Los casos relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias, conocidos como DUI o DWI, también pueden provocar una revisión de la visa, aunque sus consecuencias dependen de las circunstancias particulares del caso.

Faltas administrativas

Exceder el periodo de estancia autorizado también puede tener consecuencias migratorias.

Incluso puede existir una cancelación por razones estrictamente administrativas, por ejemplo, cuando se expide una nueva visa, la anterior puede quedar invalidada.

