¿Cuánto tarda en reactivarse mi línea si no la registré con la CURP a tiempo?

La suspensión de línea telefónica por no hacer la vinculación obligatoria con la CURP preocupó a miles de usuarios que se quedaron incomunicados.

Si tu chip o eSIM dejó de tener señal para llamadas, mensajes y datos móviles debido a que se te pasó la fecha límite, la incertidumbre sobre perder el número es imposible de evitar.

¿Cuánto tarda en reactivarse la línea?

Según las normativas emitidas por las autoridades en telecomunicaciones, la recuperación de la señal no tarda días.

Una vez que ingresas tus datos y la compañía valida la información, el servicio se reactiva inmediatamente o en un lapso de un par de minutos.

En algunos casos particulares, dependiendo del operador y la saturación de la red, el restablecimiento completo puede demorar un par de horas.

¿Vas a perder la línea o tu número definitivamente?

Muchas personas temen perder su línea telefónica tras el corte del servicio. Las autoridades aclararon que la medida es únicamente a una deshabilitación temporal de la señal.

El número no se cancela ni se asigna a otra persona de inmediato; cuentas con un periodo de tolerancia para regularizar tu expediente sin costo alguno.

Puntos para hacer la vinculación de línea

Para reactivar tu línea desde casa sin necesidad de gastar saldo, puedes seguir estos pasos básicos en la plataforma habilitada por tu operador:



Ingresa al portal web o app móvil oficial de tu compañía telefónica.



o oficial de tu compañía telefónica. Ten a la mano tu CURP e identificación oficial vigente.



e identificación oficial vigente. Captura el número celular a regularizar y realiza la validación de datos que te solicite el sistema.



a regularizar y realiza la validación de datos que te solicite el sistema. Espera el mensaje de confirmación de vinculación exitosa para que la señal vuelva a tu teléfono.

¿Puedes activar tu línea presencialmente?

Si el portal digital presenta alguna falla o prefieres realizar la atención directa, puedes acudir a cualquier centro de atención de tu proveedor.

El personal del lugar te asistirá para asociar la línea a tu identidad y enviar la orden de reconexión al sistema central. Solo necesitas llevar una identificación oficial física con fotografía.

¿Qué hacer si la señal no regresa a mi línea?

Si ya hiciste el proceso de registro y pasaron varias horas sin que recuperes tus datos móviles o llamadas, los operadores recomiendan reiniciar el dispositivo o activar el modo avión durante diez segundos para forzar la reconexión con la red.

Si el problema persiste, deberás comunicarte a la línea de soporte técnico de tu compañía para levantar un reporte de reactivación manual.