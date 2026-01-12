¿Es seguro el registro de líneas de celulares? Esto debes saber antes de vincular tu CURP

El registro obligatorio de líneas celulares en México comenzó desde el 9 de enero, con el propósito de que cada usuario vincule su CURP e identificación oficial para que su número de teléfono no sea suspendido.

Pero más allá de cumplir con la ley, muchos usuarios se preguntan: ¿es realmente seguro este proceso? ¿Se pueden vulnerar nuestros datos personales?

Esto a raíz de que en los últimos días, a través de redes sociales se denunció que los sitios de las compañías telefónicas presentaban fallas de seguridad. Pero ¿entonces es obligatorio registrar mi línea móvil?

Registro de celulares en México: ¿nuestros datos personales están seguros?

La respuesta fácil es sí y no. Según las compañías de telefonía, cada usuario recibe un código único por SMS para vincular su línea a su identidad. Además de que se han implementado medidas de seguridad para que los datos estén más protegidos.

Esto en teoría suena seguro, pero los expertos han alertado desde hace años que los SMS no son una barrera infalible: pueden ser interceptados y utilizados para fraudes cibernéticos.

Además, no es la primera vez que se filtra información sensible y que después se pone a la venta en la Dark Web, como sucedió con la base de datos de pensionados del IMSS en septiembre de 2025.

Estas son las fechas que no puedes dejar pasar para realizar la #VinculaciónDeTuLíneaMóvil📲



9⃣ de enero: A partir de este día, podrás vincular tu línea telefónica de manera presencial (en tu centro de atención) o remota (en línea).



Al cierre de junio fecha límite para realizar… pic.twitter.com/yPVn3NI7p7 — CRTGobMX (@CRTGobMX) January 8, 2026

A esto se suma que el robo de celulares es uno de los delitos más comunes en el país. Con más de 150 millones de líneas móviles activas ¿cómo pueden las autoridades evitar que un delincuente se quede con una línea robada y no la use para cometer fraudes o extorsiones a nombre del propietario?

En medio de esta controversia, la compañía Telcel informó que a pesar de que se detectó una vulnerabilidad en el portal de vinculación, esta se corrigió oportunamente.

Por su parte, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que debido al flujo de registros, algunos sitios presentaron intermitencias, pero que ya se tiene contacto con las compañías telefónicas para garantizar la correcta operatividad.

Lo cierto es que hay más preguntas que respuestas, y aunque se ha advertido que las líneas que no se registren serán suspendidas, muchos prefieren esperar a que haya mayor claridad sobre cómo se protegerán sus datos personales, e incluso algunos consideran usar SIM extranjeras.

Si decides registrar tu línea , hazlo checando que los enlaces sean oficiales, utiliza solo plataformas verificadas y no ignores los avisos de seguridad.

¡QUE NO TE SORPRENDAN! 👀



¿Alguien te llamó para que hagas la vinculación?



CUIDADO, Es una llamada falsa🚫



NADIE debe comunicarse contigo por llamada para que asocies tu línea.



Acércate a medios oficiales y recibe asesoría. pic.twitter.com/EJdb7hARBX — CRTGobMX (@CRTGobMX) January 12, 2026

¿Cómo hacer el registro de manera segura?

El proceso se puede realizar de dos formas: de manera presencial, en los centros de atención de tu operador, o en línea. Si eliges esta última modalidad, sigue estos pasos:



Verifica el enlace: Asegúrate de que provenga de tu compañía telefónica.

Ingresa tus datos personales: Nombre completo, CURP y tu identificación oficial (INE, pasaporte o CURP biométrica).

Prueba de vida: Se te pedirá una selfie para validar que eres quien dices ser.

Recuerda que tendrás solo tres intentos para completar el registro en línea. Si no lo logras, podrás escanear un código QR habilitado por tu compañía para terminar el trámite.

En caso de que sospeches de que no estás en el enlace correcto, te compartimos la liga de vinculación de cada compañía:



📣 ATENCIÓN📣



Antes de realizar tu proceso de #VinculaciónDeLíneaMóvil, verifica la liga de tu operador.



⤵️⤵️ pic.twitter.com/eEDnVByCKx — CRTGobMX (@CRTGobMX) January 12, 2026

¿Cómo saber si mi celular ya está registrado con mi CURP?

A partir del 7 de febrero de 2026, algunas compañías celulares habilitarán un portal en el que los clientes podrán confirmar que ya se encuentran en el padrón

Mientras que, AT&T informó que si contrataste un plan antes del 09 de enero de 2026 y no se tiene la línea vinculada, se enviará un mensaje de texto para continuar el proceso.

El plazo máximo para cumplir con este registro es el 30 de junio de este mismo año. A partir del 1 de julio, el número no registrado solo servirá para realizar llamadas de emergencia.

