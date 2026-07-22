Calendario para el registro de celular: estos números deben vincular su CURP antes del 15 de agosto

Con base en la nueva medida implementada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el registro de celular debe realizarse antes de la fecha límite establecida, con el fin de no perder la línea asociada a tu número de teléfono.

El usuario debe realizar la vinculación con la Clave Única de Registro de Población (CURP) siguiendo el nuevo calendario establecido por autoridades federales. Por ello, si tu número termina con este dígito, deberás cumplir con el trámite antes del 15 de agosto.

¿Quiénes deben hacer el registro del celular antes del 15 de agosto?

¡Toma nota! Las personas cuyo número de celular termina con el dígito “0” deberán completar el registro a más tardar el 15 de agosto. En caso de no vincular la línea, esto podría pasar:



El servicio será suspendido temporalmente.

No podrás realizar llamadas, ni enviar mensajes o usar tus datos móviles.

Podrías perder el número definitivamente si pasa mucho tiempo.

Una vez cumplida la fecha límite, el proceso continuará de manera escalonada con el resto de dígitos telefónicos durante los siguientes meses hasta llegar a diciembre.

Calendario completo para registrar el celular con CURP

La CRT informó que el registro tiene como finalidad asociar cada línea telefónica con la CURP de su titular para reducir el uso de números anónimos que pueden ser utilizados para cometer delitos como fraudes, secuestro virtual, robo de identidad, etcétera.

El procedimiento es realizado por las compañías telefónicas y se requiere presentar una identificación oficial vigente junto con la CURP del titular de la línea. A continuación, te compartimos todas las fechas establecidas en el calendario:



Dígito 0: Límite máximo el 15 de agosto.

Dígito 1: Límite máximo el 31 de agosto.

Dígito 2: Límite máximo el 15 de septiembre.

Dígito 3: Límite máximo el 30 de septiembre.

Dígito 4: Límite máximo el 15 de octubre.

Dígito 5: Límite máximo el 31 de octubre.

Dígito 6: Límite máximo el 15 de noviembre.

Dígito 7: Límite máximo el 30 de noviembre.

Dígito 8: Límite máximo el 15 de diciembre.

Dígito 9: Límite máximo el 31 de diciembre.

Las personas podrán registrar hasta 10 líneas telefónicas, según lo estipulado dentro de los lineamientos oficiales, mientras que las empresas no tendrán un límite establecido.

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La CRT anuncia calendario y fechas límite para el registro de líneas.



Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.



Más información https://t.co/NqBRjvu8Tj pic.twitter.com/avqBrPPGii — CRTGobMX (@CRTGobMX) June 25, 2026

¿Cómo saber si tu número celular ya fue vinculado a tu CURP?

Como los fraudes siempre están a la orden del día, la CRT puso a disposición de los usuarios una plataforma para que cualquiera pueda verificar todas las líneas telefónicas asociadas a una CURP.

Para revisar la información debes seguir estos pasos:



Ingresar a la plataforma oficial de consulta de la CRT.

Seleccionar la compañía telefónica a la que pertenece tu línea

Tener a la mano tu CURP.

Elegir la opción "Consultar registro".

Seguir las instrucciones que indique la plataforma de la empresa telefónica.

Al finalizar, el sistema mostrará todas las líneas vinculadas a tu documento de identidad.

En caso de detectar alguna línea desconocida, se recomienda ponerse en contacto con tu compañía para dar el reporte y que se dé de baja el número.

