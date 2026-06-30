Registro celular por dígito: Estas son las líneas a las que se les vence el palzo en noviembre

Como ya lo sabes, la Comunicación Reguladora de Telecomunicaciones informó sobre una prórroga para el registro de celulares en México con esto un nuevo calendario surgió para llevar a cabo esta dinámica donde los plazos escalonados se basan en el último dígito de tu número celular y aquí te decimos cuál corresponde para el mes de noviembre.

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Luego de qué millones de mexicanos no estuvieran de acuerdo con este registro donde anteriormente la fecha límite era el 30 de junio, el gobierno de México anunció las nuevas fechas para que los ciudadanos puedan realizar su registro de línea telefónica, de acuerdo con su dígito correspondiente.

¿Cuáles son las líneas que vencerán si no las registras para noviembre?

Si tu registro celular corresponde al mes de noviembre de 2026, toma nota de las fechas clave según el dígito final de tu línea: el dígito 6 debe realizar el proceso el 15 de noviembre, mientras que para el dígito 7 la fecha asignada es el 30 de noviembre.

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Es fundamental cumplir con estos plazos para evitar inconvenientes en tu servicio y asegurar que tu línea quede correctamente actualizada en el sistema.

¿Cuáles son los pasos para vincular tu línea telefónica para el mes de noviembre?

Para completar el trámite paso a paso, accede directamente desde la aplicación móvil oficial de tu proveedor. Asegúrate de contar con la versión más reciente instalada en tu dispositivo, ingresa a la sección de configuración o ajustes, dirígete al apartado de cuenta y selecciona la opción de registro de número para seguir las instrucciones en pantalla hasta confirmar el proceso exitosamente.

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