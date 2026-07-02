VIDEO: Después de 5 días, capturan a tigre de Bengala en cerro de Tepetlaoxtoc, Estado de México

Las autoridades del Estado de México informaron que lograron capturar al tigre de Bengala que se había escapado desde el sábado 27 de junio de 2026. Diana Morales, presidenta municipal de Tepetlaoxtoc, confirmó la captura por medio de sus redes sociales.

Capturan al tigre de Bengala en Tepetlaoxtoc: esto es lo que se sabe

El animal había escapado hace cinco días de un centro de conservación de vida silvestre. El 29 de junio, con ayuda de drones, habían logrado ubicar al felino, el cual se escondía en la espesa vegetación.

Debido a la peligrosidad del tigre de Bengala, las autoridades habían determinado la suspensión de clases y pidieron a la población mantenerse en casa.

Estado de salud del tigre de Bengala tras su captura

Ivonne Cassagine, médica veterinaria especialista en fauna silvestre, expuso que el animal está lesionado y tendrá que ser sometido a una evaluación médica antes de ser trasladado al Zoológico de Zacango, donde será resguardado.

Con ayuda del rastreo de perros y de médicos de apoyo, anestesiaron al tigre de Bengala, explicó la veterinaria en un video publicado por el ayuntamiento de Tepetlaoxtoc.

¿Qué características tiene el tigre de Bengala?

Los tigres de Bengala son víctimas de tráfico de especies y de caza, ya que los criminales trafican con sus huesos, usados para supuestos efectos afrodisíacos o anticancerosos milagrosos, para vender su piel con el fin de coleccionar alfombras o vender sus garras y colmillos como amuletos de la suerte.

Tan sólo entre el año 2000 y 2018 en el sudeste asiático. Mientras que en los últimos años, cazadores furtivos han asesinado a más de mil 800 ejemplares de estos animales, asegura la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

