VIDEO | “Ando molesta": Suspeden cuenta de TikTok a Emma Coronel y pide una explicación; ¿qué dijo?

Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, del Cártel de Sinaloa, expuso en un video que la red social TikTok le dio de baja su cuenta y, según ella, no sabe por qué.

Luego de la medida tomada por la red social, la esposa del capo, actualmente condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, creó una nueva cuenta en la que compartió un mensaje por la decisión de TikTok.

Emma Coronel rompe el silencio...



La esposa de “El Chapo” Guzmán reapareció en redes y reveló detalles de su vida junto al capo, desde cómo fue su boda hasta su arresto en EU y lo que vivió tras las rejas.



Recordó el momento en que agentes la bajaron de un avión en Virginia.… pic.twitter.com/NZxeuZnvgY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026

Emma Coronel envía mensaje tras suspensicón de cuenta de Tiktok

Emma Coronel publicó un video en donde dice estar molesta por la suspensión de su cuenta @emmacoronelofficial, la cual actualmente al buscarla en la red social aparece el mensaje "No se encontró esta cuenta".

"Ando un poco molesta hoy porque TikTok, sin ninguna razón, me bloqueó mi cuenta y no me ha dado explicación por qué, qué pasó, qué hice", manifestó en un video desde su nuevo perfil.

De acuerdo con ella, ha sido precavida en no infringir las reglas comunitarias de TikTok y "hacer todo como debe de ser", pero a pesar de ello, le bloquearon su cuenta.

Emma Coronel abre nueva cuenta de TikTok tras bloqueo en red social

Como medida, la esposa de "El Chapo" Guzmán informó que abrió otra cuenta y a traves de esta envió un mensaje exponiendo la situación.

Asimismo, envió agradecimientos a sus seguidores y dijo que estará en la nueva cuenta en espera de que se resuelve la suspensión que tuvo en TikTok.

En su nuevo perfil con la cuenta emmacoronellive, escribió: "Mi otra cuenta está bloqueada esta es la nueva" y comenzó a subir nuevos videos. A pesar del bloqueo, hasta ahora cuenta con más de 137 mil seguidores.

Emma Coronel fue detenida en EU por narcotráfico

Cuando tenía 31 años, Emma Coronel fue detenida el 22 de febrero de 2021 en Virginia por cargos relacionados con su presunta participación en el tráfico internacional de drogas, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según documentos judiciales, fue acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana a Estados Unidos. Además, fue señalada de conspirar para ayudar a "El Chapo" Guzmán a fugarse del 11 de julio de 2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Incluso después de ser recapturado en enero de 2016, Emma Coronel habría participado en la planificación de otra fuga del narcotraficante antes de ser extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.

Esposa de "El Chapo" Guzmán fue condenada en EU

El 30 de noviembre de 2021 fue condenada a prisión por narcotráfico y lavado de dinero. Fue sentenciada a 36 meses de prisión seguidos de cuatro años de libertad condicional supervisada por cargos relacionados con el narcotráfico internacional y lavado de dinero.

Quedó libre el 13 de septiembre de 2023 luego de estar dos años y siete meses en prisión en un centro de reinserción social en Long Beach, en San Pedro, California, pero antes estuvo en la prisión federal de mínima seguridad FMC Carswell en Forth Worth, Texas.

