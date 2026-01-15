“El Chapo” Guzmán escapó con ayuda de su cuñado ¿Quién es el hermano de Emma Coronel?

El narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán logró evadir la justicia al escapar de la cárcel en México. En su segunda fuga contó con la ayuda del hermano de su esposa Emma Coronel , quien también estuvo presa, pero logró salir de prisión.

Este jueves 15 de enero de 2026 el nombre de aquel cómplice volvió a la escena pública al darse a conocer el aseguramiento de un narcolaboratorio y un presunto campamento de la delincuencia organizada , tras la intervención de cuatro inmuebles en el municipio de Petatlán, Guerrero.

Narcolaboratorio revive nombre de cuñado de “El Chapo” Guzmán

Agentes de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detectaron que el predio estaba adaptado para la producción de metanfetaminas, sustancias de diseño conocidas como “Tusi” y opioides sintéticos.

Reportes de seguridad federal indican que existen indicios que vinculan la producción de dichas drogas con Inés Omar Coronel Aispuro, hermano mayor de Emma Coronel Aispuro , esposa de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”.

¿Quién es el hermano de Emma Coronel que ayudó en el escape de "El Chapo" Guzmán?

Inés Coronel Aispuro, alias “Coronel”, es presunto integrante del Cártel de Sinaloa , de la facción de Los Chapitos, como se ha conocido a la célula criminal de los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

El hermano de Emma Coronel cuenta con antecedentes penales en los años 2013, 2014 y 2015, según registros judiciales.

Ha sido acusado de delitos contra la salud en la modalidad de producción, almacenamiento y trasiego de marihuana, así como por portación de arma de fuego. También se tiene conocimiento que colaboró en la segunda fuga de “El Chapo”.

Inés Coronel Barreras, de 45 años de edad, fue detenido en Agua Prieta, Sonora, como presunto responsable de delitos contra la salud en la modalidad de producción, almacenamiento y trasiego de marihuana.

Así fue la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en el 2014

En aquella ocasión también fue detenido Inés Omar Coronel Aispuro, de 25 años de edad, en ese entonces. Una acusación en la Corte de Distrito de Columbia contra Emma confirma que fueron arrestados el 13 de abril de 2013 por cargos de narcóticos y posesión de armas de fuego.

El 28 de abril de 2017, un tribunal mexicano condenó a Ines Coronel a más de diez años de prisión por tráfico de marihuana y delitos relacionados con armas de fuego e Inés Omar Coronel Aispuro fue condenada a más de diez años de prisión por tráfico de marihuana.

Así fueron las fugas de “El Chapo” Guzmán

Joaquín Guzmán Loera fue detenido el 9 de junio de 1993 vez en la frontera de México con Guatemala. Fue acusado del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.



Primera fuga de “El Chapo” Guzmán

Joaquín Guzmán se escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001, durante el gobierno del presidente Vicente Fox. Según las autoridades, el capo se fugó escondido en un carrito de lavandería.



Segunda fuga de “El Chapo” Guzmán

Fue detenido otra vez el 22 de febrero de 2014 en la habitación del condominio Miramar, ubicado en Mazatlán, Sinaloa. Estaba con su esposa Emma Coronel y sus dos hijas gemelas. Posteriormente, fue encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Sin embargo, el 11 de julio de 2015, cuando se encontraba dentro de su celda número 20, se construyó un túnel que llegaba a la regadera y que iniciaba en un predio en la colonia Santa Juana, en Almoloya de Juárez, por donde escapó.

El 8 de enero de 2016, seis meses después de su último escape, Guzmán Loera fue arrestado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa y un año después, el 20 de enero de 2017, el capo fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua.

