Murió Tina Turner, la legendaria reina del rock and roll, a los 83 años de edad

La cantante Tina Turner murió este miércoles 24 de mayo a los 83 años de edad, según reportó un vocero de la artista. La llamada “reina del rock’n roll” se encontraba en su casa en Kusnacht, cerca Zúrich, Suiza.

“Tina Turner, la ‘reina del rock’n roll’, murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, dice el comunicado, din especificar las causas de la muerte de la estrella.

Aunque Turner nació en Estados Unidos, hace 10 años se convirtió en ciudadana Suiza, país donde vivió haste el día de su muerte.

¿Quién era Tina Turner?

Tina Turner nació en Tennessee, Estados Unidos, en 1939. Comenzó su carrera musical en la década de los 50, durante los primeros años del rock and roll, y evolucionó hasta convertirse en una de las figuras más representativas de la época en el género.

La cantante es conocida por éxitos como “The Best”, “Proud Mary”, “Private Dancer” y “What’s love got to do with it”.

La cumbre de su carrera llegó cuando ella tenía 40 años, una edad en la que la mayoría de sus colegas ya estaban en decadencia, pero Tina brillaba más que nunca y aún llenaba los lugares donde se presentaba.

Su espectáculo de 1988 en Río de Janeiro atrajo a 180.000 personas, lo que sigue siendo una de las audiencias de conciertos más grandes para un solo artista.

Cómo se volvió un éxito What’s Love Got to Do with It de Tina Turner

“What’s Love Got to Do with It” se volvió la canción más importante y exitosa en la carrera de Tina Turner, a pesar de que no era la favorita de la cantante, pues cuando la grabó sentía que era muy pop, lejos de su estilo rockero.

Sin embargo, su manager, Roger David, la convenció de grabar el tema, que se convirtió en el más conocido de toda su carrera.

Pero no fue el único éxito de la “reina del rock and roll”, ya que al menos una docena de canciones se metieron en el top 40 de la música de la década, como “Typical male”, “The Best” “Private Dancer” y “Better Be Good to Me”.

¿Qué enfermedades padecía Tina Turner?

Durante sus últimos años, Tina Turner luchó contra el cáncer intestinal que le fue diagnosticado en 2016, y que le atrajo más problemas de salud como un derrame cerebral.

En 2017, la cantante recibió un trasplante de riñón donado por su marido Ermin Bach, debido a una insuficiencia renal provocada por los efectos secundarios de los tratamientos para el cáncer.

También padeció estrés postraumático por el abuso doméstico que sufrió a manos de su primer esposo, Ike Turner.

La “reina del rock” declaró que en varias ocasiones tuvo que ir a la sala de emergencias por los golpes que recibió, además de tener “ojos magullados, labios rotos, mandíbula rota y otras lesiones”.